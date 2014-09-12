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نانسي عجرم تنشر صورة لها علي انستجرام بعد شراء “Iphone 6 plus”

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نانسي عجرم تنشر صورة لها علي انستجرام بعد شراء “Iphone 6 plus” نانسي عجرم تنشر صورة لها علي انستجرام بعد شراء “Iphone 6 plus”

نانسي عجرم بالآي فون6

 

نشرت الفنانة اللبنانية نانس عجرم  صورة لها علي  حسابها الرسمي علي موقع انستجرام  وهي تمسك هاتفها الجديد Iphone 6 plus وأرفقت الصورة بعبارة “soon”. 

كشفت شركة أبل الأميركية، الثلاثاء الماضي ، عن أحدث منتجاتها من الهواتف الذكية، آيفون 6 وآيفون 6 بلس، بالإضافة إلى ساعة ذكية.

ففي احتفالية كبيرة في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، كشف مسؤول التسويق بالشركة، فيل شيلر، عن الهاتفين آيفون 6 وآيفون 6 بلس، بعدما تضاربت التكهنات في الآونة الأخيرة، بشأن طبيعة أحدث إصدارات آيفون.

ويتميز الإصداران بشاشتين أكبر من الإصدارات القديمة، 4.7 بوصة لآيفون 6، و5.5 بوصة لآيفون 6 بلس.

ويعملان بنظام تشغيل “أي أو أس 8″، ويتميزان بجسم خارجي مصنوع من المعدن.

 

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