أمير تبوك يختتم زياراته لمحافظات المنطقة الساحلية

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس زياراته الميدانية لمحافظات المنطقة الساحلية التي استمرت لمدة عشرة أيام وبدأت من مركز بئر بن هرماس مرورا بمحافظات حقل، البدع، ضباء، الوجه، أملج ومراكز المحافظات، والتقى سموه بالمواطنين ودشن وأسس لمشاريع تنموية جديدة، وسلم شهادات التخصيص للإسكان الخيري للمستفيدين من الإسكان الخيري الذي نفذته مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية في تسع مواقع في منطقة تبوك والبالغ عددها 250 وحدة سكنية.

وكان سمو أمير منطقة تبوك قد افتتح وأسس لمشروعات تنموية جديدة في محافظة أملج ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى في المحافظة في ختام زياراته للمحافظات، وتفقد سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها التي تتجاوز قيمتها 1269 مليون ريال تابعة لوزارة الداخلية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشاريع البلدية محافظ أملج محمد بن عبدالله الرقيب ورئيس بلدية محافظة أملج المهندس محمد بن راشد العطوي، ورئيس بلدية الشبحة المهندس سلامة هليل البلوي.

حيث وضع سموه حجر الأساس للمشاريع البلدية التي تنفذها بلدية محافظة أملج بتكلفة أجمالية بلغت 125 مليون ريال، واسمتع سموه لشرح من رئيس بلدية أملج عن هذه المشاريع التي ضمت تطوير المدينة السياحية بالنصبة، وتطوير الواجهة البحرية، وسفلتة وأرصفة وإنارة، وتحسين وتجميل المداخل، وتسوية مخططات، وإنشاء مباني ومرافق بلدية، وحدائق وممرات مشاة وساحات بلدية، وإعادة تأهيل الشوارع، وإنشاء وتطوير مرمى النفايات، وتطوير المنطقة المركزية، ودرء أخطار السيول.

كما دشن سموه 17 مشروعاً لبلدية محافظة أملج بلغت تكلفتها 93 مليون ريال، واطلع سموه على المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة والتي بلغ عددها 16 مشروعاً بتكلفة 82 مليون ريال تشمل تحسين الواجهة البحرية بأملج، وتحسين وتجميل الشواطئ، وإنشاء مكاتب خدمات بلدية بالقرى التابع لمحافظة أملج، وإنشاء مركز حضاري ومتنزه بري، وتسمية وترقيم الشوارع بأملج وإنشاء.

بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة تبوك مشاريع بلدية مركز الشبحة البالغ تكلفتها 28 مليون ريال، كما وضع سموه حجر الأساس للمشاريع الجديدة لبلدية الشبحة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 30 مليون ريال، شملت إنشاء منى ومرافق للبلدية، وتأهيل وتطوير الشوارع والطرق والإنارة، وإنشاء جسور لربط الأحياء، وتهذيب وتأهيل المنطقة المركزية، وسفلتة وأرصفة وإنارة، ودرء أخطار السيول، وتحسين وتجميل مداخل الشبحة والقرى التابعة لها واطلع سموه المشاريع التي تنفذها بلدية الشبحة بتكلفة 62 مليون ريال.

كما وضع سموه حجر الأساس لمشاريع تعليمية جديدة في أملج بقيمة 13 مليون ريال شملت ثانوية الأحنف بن قيس للبنين وابتدائية الحباب بن المنذر للبنين كما افتتح سموه مشروع المبنى المدرسي الجديد لابتدائية محمد بن عبدالوهاب بقيمة بلغت نحو ثمانية ملايين ريال وكان في استقبال سموه المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان ومدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة أملج هاشم الشريف.

واستمع سموه لشرح من مدير التعليم عن المشاريع الجديدة وأكد سموه على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع والاهتمام بمتطلبات البيئة التعليمية والتجهيزات المدرسية ومرافق المشاريع التعليمية الجديدة كما أطلع سموه على معرض مصغر للأعمال الفنية لطلاب طالبات مدارس المحافظة.

بعد ذلك انتقل سمو أمير منطقة تبوك لمقر المباني العاجلة للكلية الجامعية للبنات بمحافظة أملج.

بعد ذلك التقى سموه أهالي محافظ أملج بمقر المحافظة ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد.

وأكد لهم سموه أن محافظة أملج تشهد باستمرار وتواصل الكثير من المشاريع التنموية ومشاريع التطوير بالإضافة إلى المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى خدمة المواطن.