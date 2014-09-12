«تراحم» توزع 40 سلة غذائية لأسر سجناء القريات

القريات - عبدالله الرويلي

سلمت جمعية البر الخيرية بالقريات 40 سلة غذائية لأسر السجناء بالمحافظة، وأوضح رئيس لجنة تراحم بمنطقة الجوف الأستاذ حمود بن مشعل السهيان، أنه إيماناً بالدور التكاملي الذي تقدمه الجمعية الخيرية بالقريات، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة، بالتعاون بالمساهمة بالتخفيف عن الحالات المستحقة وذلك بإيصال المساعدات العينية والغذائية، فقد تم توزيع 40 سلة غذائية متكاملة على أسر السجناء بمحافظة القريات.