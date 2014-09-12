فهد بن سلطان: الملك عبدالله قائد هذه الأمة ورائدها عوّد شعبه على أن تكون هناك مشاريع تفتتح وتؤسس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مقر المباني العاجلة للكلية الجامعية للبنات بمحافظة أملج مساء أمس الاول وكان في استقبال سموه معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي ووكلاء الجامعة. وفور وصول سموه قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع الكلية الجامعية للبنات بمحافظة أملج إيذاناً بافتتاحها لاستقبال الطالبات، ثم تجول سموه داخل أرجاء الجامعة، واستمع إلى شرح من وكيل جامعة تبوك الدكتور عطية الضيوفي عن مكونات المشروع الذي بلغ تكلفته 99 مليون ريال، ويتكون من عدة مبان تتضمن القاعات الدراسية تتسع لثلاثة آلاف طالبة، ومبنى المعامل الذي يشتمل على 12 معملًا يخدم 480 طالبة، والبهو الرئيسي الذي بلغت مساحته 2400 متر مربع، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والمسرح والمكتبة والشبكات ومواقف السيارات.

مدير جامعة تبوك: دعم كبير للجامعة لتقوم بدورها المحوري في التنمية

وقال سموه في تصريح صحفي:

"مرة أخرى أكررها أن هذه هي من أيام الملك عبدالله قائد هذه الأمة ورائدها، حيث عود شعبه على أن يكون هناك مشاريع تفتتح وتؤسس، فاليوم في املج شاهدنا الكثير من المشاريع المختلفة سواء في التعليم أو البلدية أو في الجهات الحكومية الأخرى، ونحن الآن في مقر جامعة تبوك فرع محافظة املج، ونشاهد الآن مقر جامعة تبوك فرع املج ووصول التعليم العالي للبنين والبنات في هذه المحافظة ونرى هذه المباني العظيمة، وبهذه المناسبة نشكر وزير التعليم العالي ومعالي مدير الجامعة والإخوة المسؤولين في جامعة تبوك والإخوة في فرع الجامعة بأملج."

وكان سموه قد افتتح أيضا مساء الثلاثاء الماضي مقر المباني العاجلة للكلية الجامعية للبنات بمحافظة الوجه وكان في استقبال سموه عند وصوله الموقع معالي مدير جامعة تبوك ووكلاء الجامعة.

وقام سموه بإزاحة الستار على اللوحة التذكارية لمشروع الكلية الجامعية إيذاناً بافتتاحها لاستقبال الطالبات والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من مئة مليون ريال، ثم تجول سموه داخل أرجاء الجامعة واستمع إلى شرح عن مكونات المشروع الذي أقيم على مساحة 32872 مترا مربعاً ويتكون من عدة مبان تتضمن القاعات الدراسية تتسع لثلاثة آلاف طالبة، ومبنى المعامل الذي يشتمل على 12 معملا يخدم 480 طالبة، ويشتمل على البهو الرئيسي الذي بلغت مساحته 2400 متر مربع، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والمسرح والمكتبة والشبكات ومواقف السيارات.

وعبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز سعود العنزي عن سروره بتشريف سموه بافتتاح المبنى قائلا:

ونحن نحتفل بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك لتدشين المباني العاجلة للكلية الجامعية بمحافظة الوجه والكلية الجامعية بمحافظة أملج يشرفنا أن نرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهما الله - على الدعم اللامحدود لجامعة تبوك لتقوم بدورها المحوري في التنمية الشاملة للوطن والمواطن، وتكون بإذن الله منارة للعلم والتعلم، ومصدر دعم لمجتمعها من خلال مده بالكوادر البشرية المؤهلة.

والشكر موصول لربان السفينة في منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان على تفقده المستمر لكافة شؤون الجامعة، وما زيارته لمشاريع الجامعة في المحافظات إلا شاهد إثبات على حرصه الكبير لكل ما يُحقق أهداف الجامعة ويجعلها قائدة لمؤسسات المجتمع.

كما يُسعدنا في الجامعة أن نُزجي الشكر أوفره لصاحب المعالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي ومعالي نائبه الدكتور أحمد السيف على إشرافهما المباشر على جميع مشاريع الجامعة، وما هذه المشاريع العاجلة التي يفتتحها سمو أمير المنطقة في زيارته للمحافظات سوى ثمرة للتخطيط السليم، وحرصهم الكبير على توفير أقصى درجات المناخ الجاذب لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بهدف الرفع من تحصيلهم العلمي واكتساب الاتجاهات الإيجابية لخدمة دينهم ووطنهم.

هذا وتسارعت خطوات البناء والتشييد والتطوير في جامعة تبوك لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لنشر العلم والمعرفة في كافة أنحاء المملكة ولكون جامعة تبوك إحدى منارات العلم والمعرفة سعت الجامعة إلى العمل الدؤوب في اتجاهات مختلفة من بناء مقار للكليات ومساكن ومعامل وعقد الاتفاقيات مع الجامعات العريقة واستقطاب أعضاء التدريس الأكفاء ومن أهم الأمور التي تعمل عليها الجامعة وهو إيجاد المكان المناسب والمجهز للعملية التعليمية ليس ذلك في مقر الجامعة فقط بل شمل الفروع أيضا وكانت عدة مشاريع تم انجازها هذا العام واستفاد منها الطلاب والطالبات في المدينة الجامعية بتبوك وفي الفروع ومنها مشروع كلية التربية والاداب طالبات ومشروع مباني كلية إدارة الأعمال طالبات بحي المصيف بتبوك ومشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمدينة الجامعية وهناك مشاريع عاجلة لكليات البنات في محافظات ضباء وحقل وتيماء.