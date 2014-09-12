«ديوانية القلعة».. فنجال في أحضان تاريخ الجوف

يتناول زوار ديوانية القلعة فنجالا بين أحضان قلعة مارد وبجوار مئذنة مسجد عمر بحي الدرع والتي تقع في المنطقة التراثية بمحافظة دومة الجندل في منطقة الجوف، حيث أنشئت على هذا الطراز ليعيش الزوار لحظات من الزمن القديم والجميل.

وأكد مدير عام فرع السياحة والآثار بمنطقة الجوف حسين الخليفة دعم الفرع لمثل هذه المشاريع حتى ترى النور لإنعاشها للحركة السياحة بالمنطقة، وتوقع نجاح المقهى التراثي بطبيعته المنفردة وموقعه المميز داخل المنطقة الأثرية، داعياً شباب المنطقة لاستثمار مثل هذه الفرص التي تقدم الهيئة الدعم الكثير منها، مشيراً لوجود دراسات وكتيبات جاهزة للفرص الاستثمارية بقطاع السياحة لدى الفرع.

وتتيح الديوانية الفرصة للعائلات، حيث خصصت أربع غرف وثلاث جلسات عوائل خارجية تحت الخوص وبين جذوع النخيل وعلى مقاعد الخشب، زينت بألوان التاريخ وحكايات الماضي، كما تتيح لزوارها عبر جلسات خارجية مطلة على المواقع الأثرية التمتع بإطلالة مارد وعراقة مسجد عمر.

وتقدم عددا من الخدمات كالقهوة العربية والشاي الأخضر والألبان والمشروبات الباردة والمياه وعددا من أنواع الحلويات وكذلك التمور، وتعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً.