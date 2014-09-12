السفير الفايز يولم لوكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز مأدبة عشاء على شرف وكيل وزارة الاسكان للاراضي والتنظيم الاسكاني في المملكة عبدالناصر بن محمد عسيري ومدير عام التعاون الدولي المكلف المهندس ناصر بن عبدالله العمار؛ وذلك بمناسبة حضورهما ومشاركتهما بفعاليات الاجتماع ال13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي الدي أقيم في الكويت.

وقد حضر الحفل عدد من رجال الاعمال والاعلاميين والمثقفين وكل من الملحق الثقافي الدكتور عبدالمحسن الشبانة والملحق العسكري ناصر الحماد والكاتب والاعلامي الدكتور شملان العيسى والدكتور محمد الرميحي والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الدكتور أحمد عواد العمر ومدير الخطوط السعودية في الكويت وضاح العضاض.