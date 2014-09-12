تغريم موقع إلكتروني أساء لقيادات في صحة القصيم

نفذت الجهات الحكومية ذات العلاقة قرار لجنة النظر في مخالفات المطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام القاضي بمعاقبة موقع إلكتروني وصاحبه عن محتوى مادة إعلامية تم نشرها في أحد المواقع الإلكترونية بمنطقة القصيم تجاوز محتواها النقد البناء إلى الإساءة والاتهام.

وأقرت اللجنة بعد التحقيق والدراسة العقوبة النظامية المتمثلة بتغريم مالك الموقع الإلكتروني 20.000 (عشرون ألف ريال) كحق عام وإلزامه بنشر اعتذار لمن تم الإساءة لهم في نفس الموقع وحذف الموضوع المنشور ودفع غرامة مالية للمدعين بواقع 10.000 (عشرة ألآلف ريال) لكل منهما كحق خاص.

وذكر الناطق الإعلامي لصحة القصيم محمد بن صالح الدباسي بأن صحة القصيم ترحب بالنقد البناء، الذي يعتبر داعما ومساهما لتجويد الأداء لافتاً بأن المسئولين دوماً يتابعون ما يطرح ويتعاطون معه لما فيه خدمة للصالح العام، مؤكداً بأن التجاوزات الإعلامية والإساءات أضحت من الماضي بوجود لجان متخصصة في وزارة الثقافة والإعلام لها الدور الكبير لإيجاد حدوداً للنقد بعيدا عن أي إساءات أو تجاوزات في الطرح الإعلامي مثمناً جهود وزارة الثقافة والإعلام التي تبذلها في تطوير العمل الإعلامي في جميع الوسائل الإعلامية.