لقاءات تعريفية للطالبات المستجدات بجامعة الأميرة نورة

الرياض - نوال الجبر

استقبلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن طالباتها للعام الدراسي الحالي 1435/1436ه المقبولات في مختلف التخصصات بين 50 قسما ضمن 15 كلية، حيث بلغت نسبة القبول للمستجدات هذا العام قرابة 109% في الجامعة والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 60 ألف طالبة. وتضم جامعة الأميرة نورة مختلف الكليات المجهزة بأحدث القاعات الدراسية وأكثر المعامل والمختبرات تطورا، إلى جانب مبنى الإدارة الرئيسي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 2850 شخصا والمكتبة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين كتاب، فضلا عن المرافق الطبية والخدمية والسكنية والترفيهية المتنوعة، كل ذلك تحقق به رسالتها التي تؤكد تأصيل دور الجامعة في اكتساب المعرفة، ونقلها وتطويرها ونشرها وإدارتها بما يتفق مع قيم وثقافة المجتمع.

يذكر بأن أغلب كليات الجامعة وعماداتها قد بدأت سلسلة لقاءات تعريفية للطالبات المستجدات منذ اليوم الأول، تم فيها التعريف بالجامعة ومكانتها أكاديميا ومحليا وعالميا، وعرض خرائط الجامعة وموقعها الإلكتروني، والتعريف بمكاتب الإرشاد والتوجيه وتقديم نشرات إرشادية بكل بالمعلومات اللازمة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحديد أماكن مخصصة في كل كلية لاستقبال استفسارات الطالبات المستجدات. كما هدفت القاءات التعريفية إلى تقديم المعلومات اللازمة لهن حول الأنشطة الطلابية المتعددة التي تقدمها الجامعة على مدار العام داخل وخارج رحاب الجامعة، سعيا إلى تهيئة الجو التعليمي الملائم لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عبر إيجاد أندية ثقافية متنوعة بمستوى البرامج الأكاديمية المتميزة المطروحة لتنمية مهاراتهن وصقل مواهبهن في مختلف المجالات.