اللواء المحرج: الأمن العام يبدأ مرحلة تطويرية جديدة.. بداية العام المقبل

طالب مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج من قيادات الأمن العام بدوريات الأمن والمرور وأمن الطرق بحسن التعامل مع المواطنين والمقيمين.

وقال اللواء المحرج في كلمته التي ألقاها بحضور عدد من القيادات الأمنية عقب افتتاحه لقاعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز بمقر إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض وتدشينه لعدد من الخدمات والتوسعة لمركز العمليات بدوريات أمن منطقة الرياض: "أنزلوا للناس لا تنزل الناس لكم.. فهذا أمنيا أفضل حتى بالنسبة لكم".

وأعلن مدير الأمن العام في كلمته عقب افتتاحه القاعة وتدشينه عشر كبائن إضافية لاستقبال البلاغات بغرفة العمليات بدوريات الأمن بالرياض في حفل أقيم بهذه المناسبة بحضور عدد من القيادات الأمنية موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية -حفظه الله- على أولى خطوات التطوير للإدارة العامة لدوريات الأمن على تغيير مركباتهم إضافة لتغيير زيهم الرسمي.

يجب أن نقضي على كلمة «إثباتك.. والتطوير يشمل تغيير مركبات وزي الدوريات الأمنية

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وأكد مدير الأمن العام أن التغيير والتطوير قد لا يكون في تغيير لون السيارة أو زي رجل الأمن فالتطوير يجب أن يشمل الأداء والثقافة العامة للعمل الأمني بدوريات الأمن والتعامل مع الحوادث والأحداث إذا أمانا أن دوريات الأمن هي أول وأهم جهاز أمني يباشر الجريمة أيا كانت جريمة إرهاب لا سمح الله أو استغاثة حيث في الغالب كل المواطنين والمقيمين يطلبون الرقم (999) حتى الحوادث المرورية وهذا يضاعف أعمال دوريات الأمن الذين يحيلونها لجهة الاختصاص ولا بد أن نكون جادين في عملية التطوير وإذا أردنا التطوير لا بد أن نركز على موضوعين هامين أولا التدريب لانه لا يغير الثقافات سوى التدريب ويجب أن نستفيد من الدورات المطروحة في الجامعات ومراكز التدريب والثاني أسلوب التعامل مع الجمهور يجب أن نقضي على كلمة (اثباتك) (عطني إثباتك) حيث يجب أن نبدأ بالسلام ثم نقول هويتك بدلا من إثباتك ثالثا لماذا ننتظر المواطن أو المقيم عند استيقافه أنه هو الذي يأتي لرجل الدورية يجب أن يذهب له رجل الأمن ولنا الشرف أن ننزل له وأمنيا ولسلامة رجل الأمن أفضل أن ينزل رجل الأمن قبل أن ينزل الشخص المستوقف. وأضاف اللواء المحرج أن جهاز الأمن العام جهاز خدمي أمني أوجدته الدولة لخدمة الناس لا لنضايق الناس بأساليبنا التي لا تكون مقبولة عند الجمهور فيجب أن نغير من أساليب مخاطبتنا وأساليب تعاملنا ونحن وضعتنا الدولة لخدمة المجتمع وأطالبكم أن تنقلوها كقيادات للعاملين معكم في الميدان من ضباط وضباط صف وأفراد (انزلوا للناس لا تنزل الناس لكم حتى أمنيا أفضل لرجل الأمن).

وأضاف اللواء المحرج أنه يجب أن نركز على التقنية لأننا في زمن التقنية وأوكد لكم من هذا المنبر دعم سمو وزير الداخلية لعملية التطوير لجميع القطاعات الأمنية ماديا ومعنويا، الذي دائما يوصيني بأهمية تطوير جميع القطاعات الأمنية التي تتبع الأمن العام فسموه خير داعم ونظرته بعيدة ويؤمن بالتقنية.

وقال مدير الأمن العام في نهاية كلمته أن قيادتنا لها حق علينا ووطننا له حق علينا واليوم الأوضاع تحتم علينا أن نكون يقضين دائما فالوطن غالي علينا فلا وقت للكسل والتكاسل أو قبول أنصاف الحلول والزمن يستوجب علينا أن نكون جادين ولن يدافع عن وطننا إلا نحن.

وفي إجابة عن أسئلة الإعلاميين حول مشروع تغيير لون مركبات دوريات الأمن العاملة في الميدان بمناطق ومحافظات المملكة قال اللواء المحرج إن موافقة سمو وزير الداخلية قد صدرت بهذا الخصوص مضيفاً أن هناك لجاناً تعمل على اختيار لون (البدلة) الجديدة لمنسوبي رجال الأمن العاملين في دوريات الأمن واللجان المشكلة بهذا الخصوص تعمل على أن يكون لون (البدلة) بما يتناسب مع لون الدورية وأن تحتوي البدلة على كامل تجهيزاتها التي يحتاجها رجل الأمن من حامل جهاز اللاسلكي والعصا الكهربائية والسلاح الشخصي، مشيرا إلى أن اللون الأسود هو الأقرب للاختيار سواء للدورية أو لرجل الأمن ومن المتوقع أن يتم تطبيقه مع بداية السنة الهجرية القادمة.

وعن مشروع مراقبة الدورية الأمنية إلكترونيا قال مدير الأمن العام أن المشروع قائم وتم أخذ عينات من المرور وأمن الطرق وسنأخذ بالأفضل وعمل الدورية الأمنية في الميدان سيوثق عند استيقاف أي شخص لحفظ حقوق المواطنين وحفظ حقوق رجال الأمن خاصة في الدعاوي الكيدية التي قد ترد على رجل الأمن فيؤلمنا أن يأتي منا قصور وتزعجنا بعض الشكاوي الكيدية.

وكشف مدير الأمن العام عن ألحاق أكثر من 35 ألف متدرب من منسوبي الأمن بعدد من الدورات التدريبية في مدن التدريب أو الجامعات والمعاهد خلال العام الماضي. وكان مدير الأمن العام افتتح أمس قاعة الأمير محمد بن نايف، كما قام مدير الأمن العام بتدشين الخدمات المستحدثة بمركز العمليات لدوريات الأمن بمنطقة الرياض.

واستمع اللواء المحرج لشرح من مساعد مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد محمد الخليفة ومدير دوريات الأمن بمنطقة الرياض العقيد راشد المهيني حيث أشار الخليفة إلى أن قاعة الأمير محمد بن نايف تقدم خدمات متعددة الأغراض ومن أهمها إدارة الأزمات ونقل الحدث مباشرة من الدورية الذكية إلى القاعة مباشرة.

كما قدم العقيد الخليفة شرحا مفصلا عن آلية متابعة الفرقة الأمنية من بداية مباشرتها للحادث وحتى تسليمه لمركز الشرطة وحساب الوقت من بداية البلاغ وحتى انتهائه.

كما أوضح العقيد الخليفة أن التوسعة الجدية لمركز العمليات بدوريات أمن منطقة الرياض اشتملت على إضافة عشر كبائن إضافية في استقبال البلاغات مشيرا إلى أن هذه التوسعة تعتبر هي الأكبر في مركز العمليات بدوريات أمن منطقة الرياض.

واستمع مدير الأمن العام لشرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها مركز العمليات بدوريات الأمن بمنطقة الرياض للمواطن والمقيم مشيرا إلى أن المركز يستقبل يوميا أكثر من 24 ألف بلاغ متنوع.

وتطرق العقيد الخليفة لشرح عن آليه تتبع العاملين بالمركز من أستقبال البلاغ وحتى نهايته مع محاسبة المقصرين على أخطائهم في التأخير.

وأشار العقيد الخليفة أن غرفة العمليات بدوريات الأمن استقبلت خلال عام 1434ه أكثر من (7193143) مكالمة هاتفية ورادة، وفي قضايا الضبط الجنائي تم تسجيل ( 10906) قضية جنائية وفي قضايا حفظ النظام تم تسجيل (71432) حالة وفي الخدمات العامة تم تقديم (1040) خدمة و(2645) خدمة إنسانية أخرى في العام نفسه.

واستمع مدير الأمن العام لشرح من العقيد الخليفة عن برنامج تحديد الأحياء الأكثر تبليغا حيت تم تحديد حي طويق أكثر الأحياء استقبالاً للبلاغات بغرفة العمليات. ومن ناحية تحليل الأسلوب الإجرامي قال الخليفة إن منطقة شمال الرياض سجلت خلال شهر (5432) حالة جنائية وأكثر الأوقات حدوثا للجريمة أول المساء وآخر المساء وأكثر الأحياء عرضة للسرقة حي العليا وحي السليمانية. عقب ذلك قام مدير الأمن العام ومرافقوه بالاستماع لشرح مفصل عن إحدى المركبات الحديثة لدوريات الأمن والتي زودت بعدد من الأجهزة الحديثة وكيف يتم استخدامها في العمل الأمني الميداني ثم توجه مدير الأمن لإدارة العلاقات العامة بإدارة دوريات الأمن واستمع لشرح مفصل عن عمل الإدارة وما تقدمه لوسائل الإعلام من خدمات إضافة للخدمات التي تقدمها لمنسوبي درويات أمن منطقة الرياض.

وفي نهاية الجولة قدم مدير الأمن العام عددا من الدروع التذكارية لمدير مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الأمنية بالأمن العام والإدارة العامة لدوريات الأمن.