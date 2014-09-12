النعيمي: لست قلقاً من هبوط سعر برميل النفط فالأسعار متغيرة

هون المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية الخميس من المخاوف التي أثارها هبوط أسعار النفط مؤخرا دون مستوى 100 دولار للبرميل، وردا على سؤال عما إذا كان الهبوط يدعو للقلق قال النعيمي متسائلاً «هل سبق لكم أن رأيتموني قلقاً؟».

وأضاف قائلاً ل «رويترز»: «هذه ليست أول مرة تتغير فيها الأسعار فهي دائمة التغير إنها عملية ديناميكية».

من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط كان متوقعا وليس كبيرا ولا يدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك، وقال العمير للصحفيين على هامش اجتماع وزراء النفط لدول مجلس التعاون الخليجي إن الهبوط الحالي «ليس هبوطا كبيرا.. كان متوقعا أن يكون هناك شيء من الهبوط نتيجة كثرة الإنتاج خاصة في الولايات المتحدة».

هذا وبدأت في الكويت أمس أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة التعاون البترولي (وزراء البترول) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد العمير في كلمة خلال الاجتماع أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموارد بترولية وفيرة أسهمت في نهضتها في شتى الميادين والمجالات الاقتصادية وعززت مكاناتها وأهميتها الاستراتيجية الدولية».

وبين العمير أن هناك مسؤوليات وأعباء حيال المحافظة على استقرار أسواق البترول العالمية لدعم نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره من خلال ضمان إمدادات بترولية مستمرة ومستقرة في الظروف العادية والاستثنائية التي تتعرض لها الأسواق نتيجة العديد من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

وشدد على أن دول المجلس مدعوة الى العمل على تقوية المنظمات البترولية التي تشارك في عضويتها كمنظمتي الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول العربية المصدرة للبترول (اوابك) ومنتدى الطاقة العالمي خصوصًا أن تلك المنظمات يمكن أن تساهم بفاعلية في رسم خارطة الاقتصاد العالمي والمحافظة على التوازنات التجارية والاقتصادية.

وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من جانبه: إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق أعلى مستوى من التنسيق للسياسات البترولية في الأسواق العالمية بما يكفل تحقيق المساهمة الفعالة في استقرار الأسواق البترولية وتطوير مختلف مراحل الصناعة النفطية بما يحقق الازدهار الدائم لاقتصاداتها وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية في دول المجلس.