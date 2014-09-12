اجتماع جدة يتبنى إستراتيجية لمواجهة الإرهاب و«الدولــة الإسلاميـة في الـعراق»

اتفق وزراء خارجية 12 دولة في مدينة جدة يوم امس على التصدي لتنظيم داعش المتطرف، هذا ما اكده صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري. وشدد الفيصل على أنه لم يكن هناك أي تحفظ على الدور الذي تقوم به تلك الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

وفي المؤتمر الصحافي الذي حظي باهتمام من قبل وسائل الإعلام العالمية وحشد كبير من الإعلاميين لم يُسمَح سوى بطرح خمسة اسئلة فقط تمحورت حول كيفية التدخل في سورية، وردة فعل روسيا على الخطة الأميركية، حيث قال كيري "إن حكومة العراق دعت الولايات المتحدة وجيرانها لمساعدتها، وبموجب القانون الدولي عندما يتم غزو بلد معين وتطلب هذه الدولة المساعدة من العالم، فانه يتوجب على العالم تقديم المساعدة لها، ولولا ما نراه يحدث في اوكرانيا فإنه من السخرية ان تقوم روسيا بإثارة موضوع الرجوع الى مجلس الأمن، لذا أنا متفاجئ جدا من إشارة روسيا إلى مجلس الامن".

وفي رد على سؤال حول تدريب الجيش الحر بيّن الامير سعود الفيصل بأنه يوجد اماكن تدريب للجيش الحر في كل الدول المجاورة، وعن المطلوب من المملكة في هذا التحالف قال الفيصل: "المملكة كانت أول من طالب بضرورة التصدي للارهابيين".

كيري: «داعش» حاولت تشويه الإسلام والتخلص منها ضروري

وعن التحرك البري قال وزير الخارجية الأميركي: "إن العراق لديه جيش وبعض قواته بحاجة الى دعم وتدريب في هذا الاتجاه، وخطة الرئيس الأميركي تقتضي عدم وجود جنود اجانب على الارض أو مشاركتهم في الحرب، وفي سورية هناك المعارضة السورية وهي لديها القدرة وإن كانت بحاجة الى تدريب وهذا سيكون كافياً".

واستهل الفيصل المؤتمر بقوله "عقد اليوم اجتماع إقليمي لمكافحة الإرهاب بحضور كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، وبحضور الولايات المتحدة الاميركية.

وجاء هذا الاجتماع في ظل تعاظم خطر الإرهاب في المنطقة وتزايد عدد التنظيمات الإرهابية التي تقف وراءه، إن هذا الخطر الذي بدأ ينتشر في المنطقة بكل شراسة، لطالما حذر منه خادم الحرمين الشريفين منذ أمد طويل، ولعل آخرها في الأول من شهر أغسطس الماضي حينما قال: (إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته) ودعا في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم في وجه التطرف والكراهية والإرهاب، معبرا في الوقت ذاته عن خيبة الأمل من التزام المجتمع الدولي الصمت تجاه ما يحدث في المنطقة بأسرها.

وأضاف الفيصل: "كما وجه - حفظه الله - رسالة لقادة العالم عند استقباله لعدد من سفرائهم في التاسع والعشرين من اغسطس الماضي، بأهمية محاربة هذه الآفة الخبيثة بالقوة والعقل والسرعة، محذرا من أن إهمالها سوف يفضي إلى انتشارها في أوروبا وأمريكا في غضون أشهر قليلة".

وتابع "أود أن أشير أيضا إلى خطاب فخامة الرئيس الأميركي باراك أوباما والتنويه به وبما حمله من مضامين وجدية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تأكيده ملاحقة الإرهابيين اينما وجدوا، وقد استمعنا اليوم إلى شرح واف من معالي الوزير كيري عن استراتيجية الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن".

مؤكدا "إن اجتماعنا اليوم فرصة جيدة لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها عسكريا وأمنيا واستخباراتيا واقتصاديا وسياسيا وفكريا".

وأكمل الفيصل: "كما حرص الاجتماع على التعامل معها من منظور استراتيجي شامل لا يقتصر فقط على دولة واحدة، بل يمتد إلى التعامل مع الإرهاب الذي يضرب بإطنابه في كل من ليبيا ولبنان وسورية والعراق واليمن، التي أصبحت ملاذا لهذه التنظيمات وشبكاتها، وخصوصا فيما يتعلق بتدفق السلاح والعتاد إليها وفيما بينها.

ولعل أكبر مثال على ذلك قيام تنظيم داعش الإرهابي بإلغاء الحدود بين العراق وسورية والتحرك بكل حرية إلى الأراضي السورية بقواته وعتاده كملاذ آمن عند اشتداد القصف عليه في العراق، العنصر الآخر والمهم الذي تم بحثه، هو أهمية الوضوح في الخطط والسياسات، وتقاسم المسئوليات، وذلك علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على التنظيمات الإرهابية، لأن التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة السنوات الماضية أكبر مثال".

وشدد الفيصل على أنه غني عن القول أن أي تحرك أمني ضد الإرهاب، ولكي يؤتي نتائجه المطلوبة لابد وأن يصاحبه تحرك جاد نحو محاربة الفكر الضال المؤدي إليه، وقطع التمويل عن الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول التي لا هم لها سوى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتدخل السافر في شئونها، وبعثرة أوراقها.

وختم بيانه بالقول "بحثنا أيضا في الاجتماع الأوضاع السياسية المضطربة في الدول التي يتمركز فيها الإرهاب، وهو الأمر الذي بات يتطلب تكثيف الجهود السياسية للمساعدة في معالجة أوضاعها، وعلى نحو يحقق اللحمة بين أبنائها بمختلف مكوناتهم المذهبية والعرقية، وعلى مبدأ المساواة فيما بينهم في الحقوق والوجبات.

وقبل أن أختتم، أود الإشارة إلى أنه وفي سياق الجهود المطلوبة لمكافحة الإرهاب تم التأكيد أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية".

من جانبه قال الوزير كيري "نحن ممتنون وشاكرون لقيادتكم، هذا الاجتماع لم يكن ليحدث في وقت افضل من هذا الوقت ولم يكن ليشتمل على شركاء استراتيجيين أفضل مما هو حاصل الآن، كل دولة ممثلة هنا اليوم وعلى وجه الخصوص العراق الذي سيكون جزءا مهما من جهد تدمير قوات داعش.

نحن شاكرون لسمو الامير على تسهيل دعوة العراق مباشرة بعد تشكيل الحكومة وذلك مؤشر لإمكانية وجود تحول حقيقي وهذا في حد ذاته يساعد على اضفاء المزيد من الأهمية.

كما تعلمون جميعا أن داعش منظمة ارهابية تقتل كل من يختلف معها، هذا اليوم جيد لعقد الاجتماع لأنه يوافق الحادي عشر من سبتمبر بعد ثلاثة عشر عاما من الاثار والعواقب والكراهية التي لاتزال حية في نفوس العديد من الامريكيين، التخلص من داعش هو تخلص من التشويه المشين الذي تحاول داعش ان تنشره حول العالم لتحاول ان تقول إن ما تقوم به هو قائم على تفسيرها للإسلام وهذا لا يتفق مع الاسلام وتسامحه، حيث كل الدول المشاركة في الاجتماع التزمت لعب دور في مهمة مكافحة الإرهاب".