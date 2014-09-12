22 ألف فرد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج

رفعت وزارة الصحة جاهزيتها لموسم الحج بإعلان تكليف (22.000) من منسوبي الوزارة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية لخدمة ضيوف الرحمن. وأكد معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة تواصل تكثيف استعداداتها وتقديم خدماتها الصحية لموسم الحج لهذا العام 1435ه، تنفيذا للتوجيهات السامية، ووفق خطة صحية دقيقة بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المشاركة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، الجهود لتقديم أفضل الخدمات.

وأوضح أن خطة الوزارة الصحية تقوم على سبعة محاور مهمة تتمثل في الخدمات الوقائية، الخدمات العلاجية، الخدمات الاسعافية والطارئة، الخدمات الفنية المساندة، الخدمات التشغيلية، الخدمات التطويرية، والخدمات الإعلامية.

وتتبلور الملامح الرئيسة لاستعدادات الوزارة لحج عام 1435ه في العديد من الخطط والبرامج بما يتماشى مع ديموغرافية مناطق الحج والظروف المناخية خلال مواسم الحج وذلك ضمن منظومة مدعومة بالخطط والبرامج يتم التعامل معها من خلال اللجان المشكلة والمهام والفترة الزمنية اللازمة لمراحل العمل المختلفة.

وقال الوزير فقيه إن الوزارة قامت منذ وقت مبكر بإرسال تعميم اشتراطاتها الصحية على سفارات خادم الحرمين الشريفين وتطبيق الإجراءات الوقائية التي تساعد على خلو الحج والحجيج من الأمراض الوبائية والمعدية، كما جهزت (15) مركزاً للمراقبة الصحية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية التي يفد من خلالها الحجاج، كما تم تجهيز(25) مستشفى و(141) مركزاً للرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن موزعة في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

(25) مستشفى و(141) مركزاً للرعاية الأولية في المشاعر ومكة والمدينة

المراقبة المستمرة للمستجدات الوبائية وتطبيق إجراءات مبكرة

وبين أن الوزارة لديها أسطول اسعافي ميداني يقدم خدمات طبية ميدانية وينقل الحالات المرضية ويقوم بالتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث في موقع الحدث حيث وفرت عدد (165) سيارة إسعاف كبيرة وصغيرة عالية التجهيز لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

وأوضح وزير الصحة المكلف أن خطة الوزارة في موسم حج هذا العام تعتمد على الأداء الجماعي المشترك والمنسق طبقاً لأساليب عمل ومعلومات معدة ومدروسة قبل بدء موسم الحج تتيح الاستفادة من جميع إمكانات وموارد الوزارة البشرية والمالية والتعامل المباشر مع المعوقات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الخطة وتسجيلها كمواقف يجب دراستها والتخطيط والإعداد لتنفيذها إذا دعت الحاجة في موسم الحج القادم ومن خلال اللجان المشكلة والتي تبدأ عملها بعد نهاية حج كل عام يتم التركيز فيها على جميع النواحي الفنية والتنظيمية من خلال المتابعة والإشراف المباشر في تطبيق الخطط والبرامج خلال موسم الحج والاطلاع على التقارير الخاصة بالوضع الصحي ومستوى الخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة ودراسة المعوقات التي تواجه سير العمل لإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى تركيز الوزارة في خطتها خلال مواسم الحج على المرافق الصحية الموسمية بمناطق الحج، إضافة إلى دعم جميع بنود الميزانية الخاصة بالمرافق الصحية الدائمة والتي تعمل على مدار العام بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق الحج لمواجهة ازدياد أعداد المراجعين. وشدد معاليه على أن الوزارة وضعت في مقدمة أولوياتها التركيز على النواحي الوقائية للحجاج، حيث يشكل موسم الحج بما يميزه من تجمع حاشد من البشر في أماكن محدودة خلال فترة زمنية واحدة عاملاً يزيد من احتمالية حدوث فاشيات أو أوبئة للأمراض المعدية وبصصفة خاصة الأمراض المنقولة بالهواء أو الطعام أو الشراب وكذلك التي تنشرها نواقل المرض وبعض هذه الأمراض قد تصنف عند حدوثها أنها طارئة صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وأكد على أن خطة وزارة الصحة تهدف إلى مكافحة ومنع حدوث أوبئة وأمراض معدية وانتشارها بصورة وبائية خلال موسم الحج والخروج بحج نظيف بإذن الله ويتم تنفيذ إجراءات وقائية محددة (البرنامج الوقائي) بجميع هياكله وآليات تطبيقه من خلال المرافق الصحية بمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة في إطار خطة تغطي جميع الأنشطة والإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت إجراءات خاصة بفيروس كورونا، إضافة إلى المراقبة الوبائية المستمرة للمستجدات الوبائية وتطبيق إجراءات مبكرة ويشمل ذلك، متابعة الموقف الوبائي العالمي والداخلي للأمراض المعدية سريعة الانتشار والأمراض التي تخضع للوائح الصحية قبل وأثناء وبعد موسم الحج، الاكتشاف المبكر والاستقصاء الوبائي للحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية، إصدار وتعميم الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية على جميع الجهات ذات العلاقة، حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين والمشاركين في برنامج الحج من مختلف القطاعات، وتوزيع العلاج الوقائي في المنافذ للقادمين من الدول ذات الوبائية العالية لبعض الأمراض وجميع حجاج الداخل والمشاركين في برنامج الحج عند انتهاء الموسم قبل عودتهم لديارهم.

وأوضح معاليه أن الوزارة أطلقت مؤخراً مركز القيادة والتحكم وهي وحدة جديدة دائمة لحماية الجمهور ورفع درجة التأهب لأي تحديات صحية في المستقبل، حيث سيضمن بإذن الله مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة قدرة الوزارة على القيام بإجراءات استباقية وسريعة أمام أي تحديات مستقبلية تتعلق بالصحة العامة في المملكة مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرف الأوسط التنفسية عبر جهود التنسيق والرصد المستمرة.