أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع معلم التربية الفنية في أم القيوين

Google+ Print
تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع معلم التربية الفنية في أم القيوين تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع معلم التربية الفنية في أم القيوين

أوضح جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الأساسي والثانوي في أم القيوين، أن إدارة منطقة أم القيوين التعليمية شكلت لجنة قانونية للتحقيق مع معلم التربية الفنية احتياط «ف – أ»، الذي اعتدى بالضرب على الطالب «م – س» الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة حاتم الطائي، وذلك بناء على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.

وقال إن اللجنة حققت مع المعلم وأخذت أقواله، كما حققت مع الطلبة الذين كانوا في الصف وولي أمر الطالب، إضافة إلى الاستماع لأقوال مدير المدرسة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصدر خلال الأسبوع المقبل قرار في ذلك الشأن، مبيناً أن المعلم كان منتدباً من مدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة الراعفة، وأنه خلال الحصة الأخيرة طلب المعلم من الطالب أن يجلس بهدوء داخل الفصل، ولكن الطالب لم يستجب بحسب المعلم، ما دفعه إلى ضربه في يده، محدثاً خدوشاً فيها، وبدوره الطالب ذهب إلى بيته وأخبر ولي الأمر بالواقعة الذي قام بالاتصال بإدارة المدرسة شاكياً المعلم.

وأضاف مدير مدرسة حاتم الطائي أن عملية ضرب المعلم للطالب وسيلة للتعامل مرفوضة، مؤكداً أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم تنص على عدم ضرب الطالب أو الاعتداء عليه، مضيفاً أن الحزم يجب أن يكون وفق إدراك تربوي وخبرة تجريبية، تبتعد عن القسوة التي تخلق العنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية