تشكيل لجنة قانونية للتحقيق مع معلم التربية الفنية في أم القيوين

أوضح جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الأساسي والثانوي في أم القيوين، أن إدارة منطقة أم القيوين التعليمية شكلت لجنة قانونية للتحقيق مع معلم التربية الفنية احتياط «ف – أ»، الذي اعتدى بالضرب على الطالب «م – س» الذي يدرس بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة حاتم الطائي، وذلك بناء على تعليمات من وزارة التربية والتعليم.

وقال إن اللجنة حققت مع المعلم وأخذت أقواله، كما حققت مع الطلبة الذين كانوا في الصف وولي أمر الطالب، إضافة إلى الاستماع لأقوال مدير المدرسة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصدر خلال الأسبوع المقبل قرار في ذلك الشأن، مبيناً أن المعلم كان منتدباً من مدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي بمنطقة الراعفة، وأنه خلال الحصة الأخيرة طلب المعلم من الطالب أن يجلس بهدوء داخل الفصل، ولكن الطالب لم يستجب بحسب المعلم، ما دفعه إلى ضربه في يده، محدثاً خدوشاً فيها، وبدوره الطالب ذهب إلى بيته وأخبر ولي الأمر بالواقعة الذي قام بالاتصال بإدارة المدرسة شاكياً المعلم.

وأضاف مدير مدرسة حاتم الطائي أن عملية ضرب المعلم للطالب وسيلة للتعامل مرفوضة، مؤكداً أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم تنص على عدم ضرب الطالب أو الاعتداء عليه، مضيفاً أن الحزم يجب أن يكون وفق إدراك تربوي وخبرة تجريبية، تبتعد عن القسوة التي تخلق العنف.