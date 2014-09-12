ولي عهد الفجيرة يستقبل مواطناً حاصلاً على بكالوريوس الآداب في الإعلام بامتياز

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه في الديوان الأميري، أمس، المواطن رحمه راشد خميس الزيودي، الحاصل على بكالوريوس الآداب في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بدرجة امتياز.

وهنأ سموه الزيودي بحصوله على الشهادة، متمنياً له مزيداً من التفوق في مجال العمل والتحصيل العلمي، وحثه على مضاعفة الجهد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق أكاديمياً وعملياً.

من جانبه، تقدم الزيودي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير للتعليم، وحث الطلبة على مواصلة مسيرتهم العلمية، وإحياء روح الجد والمثابرة في جميع المجالات. حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.