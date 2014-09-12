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3 طلاب من مصابي حادث الورقاء يتلقون العلاج في مستشفى راشد

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3 طلاب من مصابي حادث الورقاء يتلقون العلاج في مستشفى راشد 3 طلاب من مصابي حادث الورقاء يتلقون العلاج في مستشفى راشد

يخضع أحد الطلاب من مصابي حادث الورقاء في دبي للعلاج المكثف في وحدة العناية المركزة بمستشفى راشد نظراً لحالته الحرجة، فيما استقرت الحالة الطبية لطالبين كانا قد تعرضا لإصابات متوسطة جراء الحادث المروع، وخرج طالب رابع عقب تلقيه العلاج اللازم.

رقابة

وتفصيلاً، قال غانم لوتاه مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة لـ«البيان»: إن عدد المصابين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى 4، مشيراً إلى أن حالة أحدهم ما زالت حرجة حيث يرقد في قسم العناية المركزة تحت رقابة ومتابعة الأطباء.

وأضاف: إن أحد المصابين الأربعة غادر المستشفى في نفس اليوم بينما اثنان يرقدان في المستشفى للعلاج من إصابات متوسطة.

وتابع: فور ورود بلاغ الحادث تم على الفور استدعاء الأطباء المتخصصين والطواقم الطبية المساندة وإجراء كافة التحاليل وصور الأشعة للمصابين.

وتعود تفاصيل الحادث المروري إلى مساء يوم الاثنين الماضي حينما انحرفت مركبة يقودها شاب مواطن بسرعة بالغة من اليسار إلى اليمين فاصطدمت بسيارتين تقفان على جانب الطريق ثم تدهورت إلى عرض الطريق بعدما دهست 8 طلاب كانوا يقفون إلى جانب سيارتهم، توفي 4 منهم.

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