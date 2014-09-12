27.5 ألف زائر في أول ايام معرض أبـوظبي للصيد والفروسية

تجاوز عدد زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في يومه الأول أكثر من 27 ألفاً و489 زائراً من مختلف الجنسيات للاطلاع على أحدث المعروضات المتعلقة بالصيد والفروسية والصقارة والاستمتاع بالعروض الثقافية والتراثية التي يصاحبها المعرض ضمن أجنحته المختلفة، ويبرز المعرض لأول مرة في دورته الحالية منصة «يعرض لأول مرة» للمنتجات والابتكارات المتعلقة بالصيد والفروسية تُقدم فيها المنتجات الحديثة والأكثر ابتكاراً والمقدمة حصرياً لمعرض الصيد ليطلع من خلالها الجمهور على أبرز الابتكارات ضمن فئات أسلحة الصيد، ومعدات الرحلات الخارجية، ومعدات صيد الأسماك، وتجهيزات الخيول، والتجهيزات البحرية، ومعدات الصيد البري.

وهذا القسم المُبتكر يتيح المجال أمام الجهات العارضة لإبراز أهم منتجاتها وأكثرها تطوراً كما تتيح في الوقت نفسه المجال للجمهور للاطلاع بسهولة على أحدث وأغرب المنتجات التي تستحق التقدير والاهتمام في هذا المعرض.

وأكد عبدالله القبيسي مدير المعرض، أن الإقبال الكبير من الزوار يؤكد زيادة الاهتمام بالمعرض وما يقدمه من عروض ثقافية ورياضية وفنية إضافة إلى معدات الصيد والفروسية من مختلف شرائح المجتمع.

وقال محمد خلف المزورعي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، إنه انطلاقاً من أن الإمارات باتت البلد الأول في العالم الذي أصبح يعتمد بشكل كامل على استخدام الصقور الهجينة في رياضة الصيد بالصقور بما خفف الضغط الذي كانت تتعرض له الصقور البرية من خلال صيدها وحرمانها من زيادة أعدادها، فقد حرص المعرض على تقديم عروض خاصة لعشاق طيور الصيد الجارحة، قدمتها حديقة حيوان العين تحت اسم «استعراض ملك السماء» وهي فعالية تتناغم مع أحد أهداف المعرض وهو التعريف بالحياة البرية للطيور والحفاظ عليها.

إحياء ملامح التراث

وأشار إلى أن المعرض نجح في احياء ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية في البيئة الاماراتية القديمة، مؤكداً أن هذا النمط المعيشي لا بد ان يستمر من اجل تعزيز الهوية البدوية الاصيلة في نفوس ابناء الجيل الجديد لذا فإن كثيراً من الانشطة والفعاليات التي يحتضنها المعرض تخاطب الاطفال والناشئة وتقدم لهم الفائدة والمتعة معاً، كما تقدم حديقة العين للحيوانات التي يعود تأسيسها إلى عام 1968 من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث تقدم عدة فعاليات يومياً، منها فعالية «تعريف واستعراض الطير» في جلسات صباحية مسائية طوال أيام المعرض، يتم خلالها تعريف الجمهور بميزات ومواصفات وأشكال عدة أنواع من الطيور وإبراز خصائصها الجمالية ومعالم صحتها وطرق العناية بها، كما سيتخلل هذه الفعالية جلسات تصوير لمصورين محترفين وهواة.

فعاليات مثيرة

وتشهد قاعة العروض فعاليات واستعراضات مهمة ومثيرة، تتنوع بتنوع جمهور المعرض ورواده، لترضي كل الأذواق والاهتمامات، بدءاً من محبي وهواة طيور الصيد والطيور البرية.

وقدمت قاعة العروض في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عدة فعاليات بارزة وهامة في مجال الخيول من أبرزها «استعراض قفز الحواجز للخيول»، الذي تقدمه قيادة الوحدات المساندة في القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث يستمتع جمهور المعرض بعروض احترافية شيقة ولافتة للنظر تقدمها فرق محترفة تُبرز جماليات هذه الرياضة التي تحظى باهتمام عربي ودولي، كما يقدم كذلك نادي ظبيان للفروسية فعالية «دروس في ركوب الخيل ومهارات الفروسية مع فقرة الترويض»، وفعالية أخرى لـ «قفز الحواجز وطرق العناية بالخيول»، وهي استعراضات وفعاليات قل أن تتكرر في مكان واحد كما الحال في هذا المعرض.

ويأتي اهتمام اللجنة المشرفة على المعرض بهذه الفعاليات تأكيداً على اهتمامها بصون التراث العربي الأصيل الذي يعتبر الخيل واحداً من أهم أعمدته.

صقور مهجنة

وتقف الصقور المهجنة في الاسر في الاجنحة المخصصة بالمعرض بشموخ وكبرياء وسط اهتمام كبير من الزوار للتعرف إليها والتقاط

شبكةعيونالإخبارية

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