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جامعة المنيا تحذر من ممارسة أنشطة لاتتبع رعاية الطلاب

  • مصر
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عقدت جامعة المنيا لقاء بكلية الآداب للطلاب المستجدين وأولياء الأمور، بحضور الدكتور أحمد فاروق الجهمي، القائم بأعمال عميد الكلية وذلك أثناء مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلبة والطالبات الجدد.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الهدف من اللقاءات هو كسر حاجز الرهبة للطلاب المستجدين المقبولين بكليات الجامعة هذا العام.

وحذر الدكتور أحمد علي، من ممارسة أي أنشطة لاتتبع إدارة رعاية الطلاب، وضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة عن طريق إدارة رعاية الطلاب بالكلية، حيث هي الطريق الشرعي والوحيد لممارسة تلك الأنشطة.

كما تم توزيع استمارة رغبات للأنشطة على الطلاب، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن الأنشطة الطلابية بالكلية وكيفية المشاركة بها وكيفية الحصول على إعانة صندوق التكافل الاجتماعي.

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