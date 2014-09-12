الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب بعدد من المحال التجارية بالعتبة

تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب صباح اليوم، بعدد من المحال التجارية بحارة اليهود بحي العتبة بوسط القاهرة.

وقال مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء ممدوح عبد القادر ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه تلقى بلاغا بنشوب حريق بعدد من المحال التجارية بحارة اليهود بمنطقة العتبة بوسط القاهرة ، وتم على الفور الدفع بـ 12 سيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المحال.

وأكد عبد القادر أن رجال الحماية المدنية يقومون حاليا بإجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى خاصة في ظل تكدس المحال التي شب بها الحريق بكميات كبيرة من البضائع سريعة الاشتعال ، مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

ولفت إلى أنه سيتم ندب خبراء المعمل الجنائي عقب انتهاء عملية التبريد لرفع آثار الحريق وتحديد أسبابه ، وكذلك الوقوف على حجم الخسائر المادية الناجمة عنه.

أ ش أ