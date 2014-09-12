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مسؤول فلسطيني: تشريح جثة الأسير أثبت أنه قتل ولم ينتحر بسجن إسرائيلي

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أكد مسؤول فلسطيني، الخميس، أن تشريح جثة أسير فلسطيني توفي في سجن إسرائيلي أظهر أنه لم ينتحر كما تقول السلطات الإسرائيلية بل قضى نتيجة تلقيه ضربة على الرأس.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في مؤتمر صحفي: «ننفي أن يكون قد انتحر»، في إشارة إلى رائد عبدالسلام الجعبري، 35 عاما، الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي في يوليو وتوفي الثلاثاء في ما وصفته مصلحة السجون الإسرائيلية بمحاولة انتحار.

وقالت سيفان وايزمان، المتحدثة باسم مصلحة السجون، إن «الأسير أقدم على شنق نفسه في حمامات سجن ايشل في مدينة بئر السبع»، مؤكدة أن «فريقًا طبيًا حاول إعادة إنعاش الأسير لكن تم إعلان وفاته عند وصوله إلى مستشفى سوروكا في المدينة».

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