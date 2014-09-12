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جابر نصار: لا توجد جامعة في العالم يتظاهر طُلابها لأغراض سياسية أو حزبية

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جابر نصار: لا توجد جامعة في العالم يتظاهر طُلابها لأغراض سياسية أو حزبية جابر نصار: لا توجد جامعة في العالم يتظاهر طُلابها لأغراض سياسية أو حزبية

جابر نصار

قال د. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة مستعدة لمواجهة العنف بكل حزم أكثر من العام السابق ، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتظاهرات داخل الجامعة ولن يسمح بممارسة العمل السياسى أو الحزبى داخل الجامعة أو المدن الجامعية ومن يثبت ادانته سيتم فصله ، قائلاً : سأطرد أي طالب غير ملتزم بتعليمات وضوابط المدينة الجامعية .

وأضاف “نصار” ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أنه لا يوجد أي جامعة في العالم يتظاهر طلابها لمطالب سياسية أو حزبية ، موضحًا أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء الجامعات الحكومية والخاصة يؤكد أن الجامعات فى عقل وقلب الرئيس باعتبارها مكون مهم لنهضة الوطن و الاهتمام بالبحث العلمى كجزء رئيسى لقاطرة التنمية ، لافتاً أن تأمين الجامعات من ضمن ما ناقشناه في لقاء الرئيس.

 

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