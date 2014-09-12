جابر نصار: لا توجد جامعة في العالم يتظاهر طُلابها لأغراض سياسية أو حزبية

قال د. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة مستعدة لمواجهة العنف بكل حزم أكثر من العام السابق ، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بالتظاهرات داخل الجامعة ولن يسمح بممارسة العمل السياسى أو الحزبى داخل الجامعة أو المدن الجامعية ومن يثبت ادانته سيتم فصله ، قائلاً : سأطرد أي طالب غير ملتزم بتعليمات وضوابط المدينة الجامعية .

وأضاف “نصار” ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس ، أنه لا يوجد أي جامعة في العالم يتظاهر طلابها لمطالب سياسية أو حزبية ، موضحًا أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى برؤساء الجامعات الحكومية والخاصة يؤكد أن الجامعات فى عقل وقلب الرئيس باعتبارها مكون مهم لنهضة الوطن و الاهتمام بالبحث العلمى كجزء رئيسى لقاطرة التنمية ، لافتاً أن تأمين الجامعات من ضمن ما ناقشناه في لقاء الرئيس.