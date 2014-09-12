حملة أمنية مكبرة لتنفيذ الأحكام وإزالة الإشغالات بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بقنا حملة مكبرة، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال، لتنفيذ الأحكام وفرض الانضباط وإزالة التعديات.

وتمكنت الحملة من ضبط 21 دراجة بخارية، وتنفيذ 38 حكمًا قضائيًا، وعدد 72 مخالفة فورية، وعدد 47 تنفيذ رفع إشغالات وتعديات على الطريق العام، و37 قصية تموين متنوعة.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام عبدالجواد، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، بتفاصيل الحملة.

تم تحرير محاضر بالوقائع المضبوطة وتولت النيابة التحقيق.