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بالأسماء.. إصابة ضابط و4 مجندين ومواطن في انفجار طنطا

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قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المصابين في حادث انفجار قنبلة بدائية بنادي الشرطة بطنطا هم ضابط و٤ أفراد شرطة ومدني، تم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

والمصابون، هم: عادل حجازي، رائد شرطة، وأيمن أبواليزيد، أمين شرطة، وسامح شرف وإبراهيم سيد، رقيبا شرطة، وأحمد عبدالله، مساعد شرطة، بالإضافة إلى مواطن مدني تصادف مروره لحظة وقوع الانفجار، يدعى عبدالله والي.

وأوضح «شرشر» أنه لا وفيات في واقعة الانفجار، وأن المصابين جارٍ إسعافهم، وتم نقل بعضهم لمستشفى الرمد للكشف عليهم.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني حول نادي الشرطة عقب تلقيها بلاغًا بالعثور على كيس أسود اللون بجوار سور النادي يشتبه أن بداخله مواد متفجرة.

كان نادي شرطة طنطا قد شهد، مساء الخميس، العثور على قنبلتين بجوار السور، وأثناء إبطال مفعولهما انفجرت إحداهما، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة وخبراء المفرقعات.

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