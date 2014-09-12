أحمد شفيق يكشف شرط عودته لمصر (فيديو)

قال الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنه لن يعود إلى القاهرة إلا في حالة غلق جميع ملفات التحقيقات القضائية الخاصة به، والتي تنتهي خلال أيام.

ونفى «شفيق»، في مداخلة لبرنامج «360 درجة» على قناة «القاهرة والناس»، إعلانه عن عودته إلى القاهرة لأي وسيلة إعلامية، مشيرًا إلى أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين نسبوا اتهامات غير حقيقية له في وقت كان يقدم فيه إنجازات للدولة.

وأوضح «شفيق» أن وجوده في الإمارات أتاح له فرصة الدفاع عن سيادة الدولة المصرية ضد أخونة الدولة.