أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

أحمد شفيق يكشف شرط عودته لمصر (فيديو)

  • مصر
  • 16
Google+ Print

قال الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء الأسبق، إنه لن يعود إلى القاهرة إلا في حالة غلق جميع ملفات التحقيقات القضائية الخاصة به، والتي تنتهي خلال أيام.

ونفى «شفيق»، في مداخلة لبرنامج «360 درجة» على قناة «القاهرة والناس»، إعلانه عن عودته إلى القاهرة لأي وسيلة إعلامية، مشيرًا إلى أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين نسبوا اتهامات غير حقيقية له في وقت كان يقدم فيه إنجازات للدولة.

وأوضح «شفيق» أن وجوده في الإمارات أتاح له فرصة الدفاع عن سيادة الدولة المصرية ضد أخونة الدولة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة