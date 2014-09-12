صفاء حجازي: بطلان رئاستي قطاع الأخبار «غير صحيح»

تبادلا صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، وخالد سعد، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الإخبارية في قطاع الأخبار، الاتهامات بسبب تولي الأولى منصب رئيس القطاع.

واتهم «سعد» نائب رئيس الإدارة المركزية للبرامج الإخبارية بالتليفزيون أنه يرسل أخبارًا للصحف تتبنى وجهة نظر صفاء حجازي المكلفة بتسيير الأعمال في قطاع الأخبار، وأن المركز الصحفي أرسل بيانات للصحف تتناول الرد والتعقيب على بلاغات تحقق فيها النيابة الإدارية حالياً، وهو ما يعد محاولة للتأثير في قرار النيابة الإدارية في البلاغات المقدمة منه ضد «حجازي».

وأكد «سعد» خلال بيان صحفي، الخميس، أنه تم حجب الإعلان الخاص بمنصب رئيس قطاع الأخبار الذي أرسله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخ 29/8/2013 حتى تستوفى صفاء حجازي المدة البينية لشغل هذه الوظيفة، ولم يتم الإعلان عن وظيفة رئيس القطاع إلا في يونيو 2014.

من جانبها؛ قالت صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، في بيان صحفي بأنه لا صحة إطلاقاً لبطلان رئاستي لقطاع الأخبار حيث أنني حصلت على درجة مدير عام سنة 2010، ثم تم تعيني بدرجة وكيل وزارة رئيس أخبار التليفزيون 2013 أي بفارق زمني ثلاث سنوات رغم أن القانون يُجيز الحصول على الدرجة الأعلى بمدة بينية سنة واحدة.

وأضافت «حجازي» قائلة «إن ما يتردد عن بطلان رئاستي لقطاع الأخبار يندرج في إطار البلاغات الكيدية والتي تعودت عليها خلال مسيرتي في العمل الإعلامي مثلى مثل أي شخص يعمل في العمل العام».