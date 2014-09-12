تعرف على قائمة الزمالك النهائية لموسم 2014/2015

18 صفقة جديدة ضمن قائمة الزمالك لموسم 2014/2015 النهائية والتي أرسلها مسؤولي القلعة البيضاء لاتحاد الكرة لاعتمادها مع نهاية باب الانتقالات الصيفية يوم الخميس.

طالع || تعرف على قائمة الأهلي النهائية لموسم 2014/2015

القائمة تشهد ضم 25 لاعبا فوق السن، بجانب خمسة تحت السن.

ويستعرض FilGoal.com قائمة الزمالك النهائية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: أحمد دويدار - علي جبر - إسلام جمال - ياسر إبراهيم - محمد عبد الرازق بازوكا - حمادة طلبه

ظهير أيمن: حازم إمام - رضا العزب - عمر جابر - صالح موسى

ظهير ايسر: محمد عبد الشافي - أحمد سمير

وسط مدافع: إبراهيم صلاح - محمد كوفى - معروف يوسف - أحمد توفيق - محمد شعبان - طارق حامد

وسط مهاجم: أحمد عيد - أيمن حفني -مصطفى فتحي - مؤمن زكريا

رأس حربة: عبد الله سيسيه - خالد قمر - باسم مرسي - احمد علي - محمد عبد المجيد

* خماسي تحت السن: مصطفى فتحي - بازوكا - أحمد سمير - ياسر إبراهيم - محمد عبد المجيد

بجانب الثنائي يوسف اوباما - محمود خالد شيكا من فرق الناشئين.