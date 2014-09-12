أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على قائمة الزمالك النهائية لموسم 2014/2015

Google+ Print
تعرف على قائمة الزمالك النهائية لموسم 2014/2015 تعرف على قائمة الزمالك النهائية لموسم 2014/2015

18 صفقة جديدة ضمن قائمة الزمالك لموسم 2014/2015 النهائية والتي أرسلها مسؤولي القلعة البيضاء لاتحاد الكرة لاعتمادها مع نهاية باب الانتقالات الصيفية يوم الخميس.

طالع || تعرف على قائمة الأهلي النهائية لموسم 2014/2015

القائمة تشهد ضم 25 لاعبا فوق السن، بجانب خمسة تحت السن.

ويستعرض FilGoal.com قائمة الزمالك النهائية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: أحمد دويدار - علي جبر - إسلام جمال - ياسر إبراهيم - محمد عبد الرازق بازوكا - حمادة طلبه

ظهير أيمن: حازم إمام - رضا العزب - عمر جابر - صالح موسى

ظهير ايسر: محمد عبد الشافي - أحمد سمير

وسط مدافع: إبراهيم صلاح - محمد كوفى - معروف يوسف - أحمد توفيق - محمد شعبان - طارق حامد

وسط مهاجم: أحمد عيد - أيمن حفني -مصطفى فتحي - مؤمن زكريا

رأس حربة: عبد الله سيسيه - خالد قمر - باسم مرسي - احمد علي - محمد عبد المجيد

* خماسي تحت السن: مصطفى فتحي - بازوكا - أحمد سمير - ياسر إبراهيم - محمد عبد المجيد

بجانب الثنائي يوسف اوباما - محمود خالد شيكا من فرق الناشئين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع