تعرف على قائمة الأهلي النهائية لموسم 2014/2015

يدخل الأهلي النصف الأول من الموسم الكروي الجديد بقائمة تضم 29 لاعبا بعد أن أبرم 8 صفقات جديدة واستغنى عن العديد من لاعبيه الموسم الماضي.
القائمة 25 لاعبا يتم قيدهم فوق السن، بجانب خمسة أخرين تحت السن.
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حامل لقب بطولة الدوري بقيادة الإسباني جاريدو سيسعى للحفاظ على لقبه من خلال قائمة اللاعبين التالية:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض
الدفاع: سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم - لؤي وائل
الظهير الأيمن: باسم علي - شريف عبد الفضيل
الظهير الأيسر: حسين السيد - صبري رحيل
وسط دفاع: حسام عاشور - محمد رزق - حسام غالي - تريزيجيه - أحمد خيري - محمد حسن
وسط هجوم: وليد سليمان - محمد فاروق - كريم بامبو - عبد الله السعيد - إسلام رشدي - موسى يدان - رمضان صبحي - عمرو وردة
الهجوم: عماد متعب - عمرو جمال - جدو - صلاح الدين سعيد - أحمد عبد الظاهر
- الخماسي تحت السن هم: مسعد عوض - كريم بامبو - محمد حسن - عمرو وردة - تريزيجيه
رمضان صبحي لا يعتبر ضمن قائمة الأهلي نظرا لكونه من مواليد عام 1997 أي يحق للأهلي إشراكه محليا دون أن يتم قيده في قائمة الفريق.