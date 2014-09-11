رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستضيف مؤتمر الاستثمار العربي 23 نوفمبر القادم

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أن اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية وافقت على أن تستضيف مصر في الثالث والعشرين من نوفمبر القادم ، فعاليات المؤتمر السادس عشر للاستثمار العربي ، مشيرا إلى أن المؤتمر ـ الذي سينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ويستمر على مدى يومين – سيصاحبه منتدى دائم يعد الأول من نوعه يحمل شعار (مصر للأعمال) ، ستشارك فيه تجمعات اقتصادية كبرى من الدول الأوروبية وأمريكا وأفريقيا بهدف تحقيق الإستفادة القصوى لجميع المشاركين.

وقال الوكيل – في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم مساء اليوم الخميس – أن تحقيق الحلم العربي المتعلق بتطبيق منظومة الحريات لأربع والتنقل بين جميع الدول العربية ، يعد مطلبا لجميع رجال الأعمال وأصحاب الأعمال بالوطن العربي ، مشددا على ضرورة أن يتمتع أصحاب الأعمال بالإرادة القوية لتحقيق مطالبهم المشروعة من خلال التواصل المستمر مع الحكومات.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يشكل قوى ضغط هامة على الحكومات العربية يجب استغلالها ، مؤكدا أن نسبة العمالة بالقطاع الخاص في الوطن العربي تبلغ 83% من حجم الوظائف المتاحة ، لافتا إلى أنه من خلال تلك الإمكانيات يجب أن يشكل مجتمع الأعمال العربي قوة ضغط على الحكومات.

وقال الوكيل ” إننا نملك في الوطن العربي المقومات والمميزات النسبية التي يجب استغلالها وأن نفكر سويا وأن نهتم بالنقل واللوجستيات التي ستسهل كثيرا على المستثمرين، كما ستزيد من حجم التجارة البينية التي لا تتعدى 12% من حجم تجارة الوطن العربي مع العالم”.

وأضاف ” إن هذه الأرقام هزيلة لا تليق بمجتمع الأعمال العربي الذي يملك القدرة للقيام بمشروعات وخلق فرص عمل حقيقية ، ودعا الحكومات العربية إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وأن تسير في اتجاه تغيير التشريعات القديمة التي أصبحت غير صالحة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية ، وذلك حتى نستطيع أن نطلب من المستثمرين العرب تحويل استثماراتهم وأموالهم إلى الوطن العربي”.

وعلي صعيد آخر ، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إن افتتاح المعبر الحدودي بين مصر والسودان (قسطل – أشكيت) يعتبر خطوة على الطريق ، مؤكدا أن معبر (أرقين) ـ غرب نهر النيل ـ الذي سيتم افتتاحه قريبا بين مصر والسودان ـ يعد معبرا هاما لحركة التجارة والاستثمار بين البلدين ، لأنه سيختصر الوقت والتكاليف.

أ ش أ