ننشر أسماء المصابين في حادث انفجار بنادي طنطا

استقبلت مستشفى المنشاوي العام بطنطا، 6حالات مصابة جراء انفجاري نادي الشرطة منهم 5شرطيين وسادس مدني.

والمصابين هم كل من الرائد عادل حجازي، وأيمن ابو اليزيد أمين شرطة والرقيب سامح شرف ،والرقيب إبراهيم سيد والمساعد أحمد عبد الله ومواطن تصادف مروره لحظة وقوع الانفجارين يدعى عبد الله والي.

كان شارع البحر بمدينة طنطا قد شهد انفجار عبوتين واحدة داخل نادي الشرطة والأخرى بخارج النادي الأمر الذي أدي لإصابة 6 نهم 5 شرطيين ومدني وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة للكشف عن أي اجسام اخرى وفرض كردون أمني حول النادي.