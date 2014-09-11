نور الشريف : «بتوقيت القاهرة» يخرج أجيالًا جديدة لاستكمال مشوار الفن

أعرب الفنان نور الشريف عن سعادته بالعودة إلى شاشة السينما بفيلمه الجديد “بتوقيت القاهرة” بعد غياب عدة سنوات عن الشاشة ، لافتا إلى أنه عاد من أجل إخراج أجيال جديدة تستكمل مشوار الفن .

وقال نور الشريف إنه سيستأنف التصوير بعد انتهاء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لكون هذه الدورة من المهرجان تحمل أسمه .

وأوضح الفنان القدير أن عودته للشاشة تأتي في إطار تبني مواهب جديدة من مخرجين وعلى رأسهم المخرج أمير رمسيس الذي يمتلك إداوات إبداعيه كبيرة .

ولفت نور الشريف إلى أن العمل يحمل الكثير من الرسائل للأجيال المقبلة نظرا لحالة الانقسام الأسري الذي بدأ يضرب أركان المجتمع المصري.

ويشار إلى أن “بتوقيت القاهرة”، يشارك في بطولته سمير صبري ، ميرفت أمين ، درة ، شريف رمزي ، أيتن عامر ، كنده علوش ، إنتاج سامح العجمي ، تأليف وإخراج أمير رمسيس .

وأكد الفنان نور الشريف أن الفن شهد خلال الفترة الماضية محاربه بشكل يدعوا للخوف نتيجة تقلص دور العرض السينمائي بعدما كانت في كل حي سينما تزيد من ثقافته التي وصلت إلي حد الأمية الثقافية بعد هدم “دور السينما” وبناء عمارات شاهقة بدلا منها .

وأضاف أن المهرجانات أصبحت ضرورة قصوى لكونها مجمع للفنانين والصناع من أجل تقديم الأفضل منها للأجيال القادمة ، موضحا أن السينما عنوان كل دولة من خلال العروض التي تقدمها لمناقشة قضايا المجتمع.

أ ش أ