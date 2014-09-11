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دونيتسك الشعبية : كييف تنقل مواد كيميائية مشبوهة إلى جنوب شرق أوكرانيا

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دونيتسك الشعبية : كييف تنقل مواد كيميائية مشبوهة إلى جنوب شرق أوكرانيا دونيتسك الشعبية : كييف تنقل مواد كيميائية مشبوهة إلى جنوب شرق أوكرانيا

أوكرانيا

أعلن جيش “جمهورية دونيتسك الشعبية” قيام القوات الأوكرانية بنقل صهريجين محملين بمادة كيميائية إلى ضواحي مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك.

وقال المتحدث باسم هيئة أركان قوات الدفاع الشعبي في “جمهورية دونيتسك” في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم” – اليوم الخميس – إن الصهريجين اللذين يحملان علامة “مادة كيميائية خطرة” تم نقلهما إلى أطراف سلافيانسك، معتبرا أن السلطات في كييف ربما تخطط لمحاكاة “كارثة من صنع بشري” أو اتهام قوات الدفاع الشعبي باستخدام المواد السامة.

وأشار إلى أن السائل الموجود في الصهريجين يمكن تصنيفه ضمن مواد سامة تثير إصابات خطيرة للجهاز التنفسي البشري وتعرض الإنسان لخطر الموت المحتمل.

وأضاف ممثل قوات الدفاع الشعبي أن المادة قد تستخدم ضد مدنيي إحدى البلدات الواقعة بالقرب من مواقع “الدفاع الشعبي”، على أن يتم تسجيل الهجوم من قبل كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة العفو الدولية، وذلك بهدف تقديم ذرائع قانونية لإعلان “جمهورية دونيتسك” منظمة إرهابية وإصدار مذكرة لملاحقة قادتها.

أ ش أ

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