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مباحثات حول تعزيز التعاون في مجالات العمل بين مصر والكويت

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مباحثات حول تعزيز التعاون في مجالات العمل بين مصر والكويت مباحثات حول تعزيز التعاون في مجالات العمل بين مصر والكويت

استقبلت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري اليوم الخميس وزير الشئون الاجتماعية والعمل والدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية هند صبيح براك الصبيح، التي ترأس وفد بلادها في الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 14 حتى 21 سبتمبر الجاري.
> وتم خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في محالات العمل والعمال والموضوعات المدرجة على مؤتمر العمل العربي وأوضاع العمالة المصرية بالكويت.

وقالت عشري “إن الدورة الحالية لمؤتمر العمل العربي سوف يشارك فيها وفود من الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي، التي تضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلي ممثلي أصحاب العمل والعمال بتلك الدول”.

ويضم وفد دولة الكويت الحكومي المشارك في المؤتمر كلا من : جمال محمد الدوسري المدير العام للهيئة للقوى العاملة ، والسفيرعزيز رحيم الديحاني المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية ، وفوزي محمد المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ، إضافة الي ممثلين عن أصحاب الأعمال وفايز على المطيري ، رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، وفالح لافي العازمى نائب رئيس الاتحاد العام.

أ ش أ

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