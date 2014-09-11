سمية الخشاب : وجودي بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية أضاف لي خبرات جديدة

أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة لاختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الحالية .

وقالت الخشاب إن اختيارها عضوا بلجنة التحيكم أضاف لها العديد من الخبرات للاطلاع على ثقافة دول أخر تبحث عن اشعاع ثقافي من خلال أفلامها التى تقدمها في مسابقة المهرجان .

> وأضافت أن المهرجان يملك زخم فني عالمي بحضور كوكبة من نجوم مصر والدول العربية والأوروبية .

وتشارك سمية الخشب في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط وتضم الوتشيانو سوفينا رئيسا رئيس هيئة السينما بروما ” ايطاليا”، وتضم في عضويتها سمية الخشاب، ألكسندرا أنتوني مخرجة “اليونان”، كاتارينا ريسيك مخرجة وكاتبة “سيلوفينيا”، انجين شاجلار- ممثل “تركيا “، درة – ممثلة “تونس ” ، باتريك ديومو – مدير التصوير “فرنسا ” .

أ ش أ