أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سمية الخشاب : وجودي بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية أضاف لي خبرات جديدة

Google+ Print
سمية الخشاب : وجودي بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية أضاف لي خبرات جديدة سمية الخشاب : وجودي بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية أضاف لي خبرات جديدة

سمية الخشاب

أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة لاختيارها عضو لجنة تحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الحالية .

وقالت الخشاب إن اختيارها عضوا بلجنة التحيكم أضاف لها العديد من الخبرات للاطلاع على ثقافة دول أخر تبحث عن اشعاع ثقافي من خلال أفلامها التى تقدمها في مسابقة المهرجان .
> وأضافت أن المهرجان يملك زخم فني عالمي بحضور كوكبة من نجوم والدول العربية والأوروبية .

وتشارك سمية الخشب في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط وتضم الوتشيانو سوفينا رئيسا رئيس هيئة السينما بروما ” ايطاليا”، وتضم في عضويتها سمية الخشاب، ألكسندرا أنتوني مخرجة “اليونان”، كاتارينا ريسيك مخرجة وكاتبة “سيلوفينيا”، انجين شاجلار- ممثل “تركيا “، درة – ممثلة “تونس ” ، باتريك ديومو – مدير التصوير “فرنسا ” .

أ  ش  أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية