مجلس النواب الليبي يستدعي سفراء بلاده بـ4 دول بعد اعترافهم بحكومة الحاسي

قال محمد آدم، النائب بمجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، إن المجلس استدعى سفراء بلاده في 4 دول للمساءلة بشأن اعترافهم بالحكومة التي شكلها عمر الحاسي بتكليف من المؤتمر الوطني بطرابلس.

وأضاف آدم، في تصريحات لوكالة “الأناضول”، اليوم الخميس، أن “مجلس النواب وجه استدعاء لسفراء ليبيا في دول روسيا البيضاء وصربيا والكويت والسودان أمس للمثول أمامه في جلسة مساءلة بعد اعترافهم بحكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها عمر الحاسي بتكليف من المؤتمر الوطني بطرابلس.”

وكشف النائب بمجلس النواب أن قرارا آخر بالإقالة سيصدر قريبا بحق سفيري ليبيا لدى تركيا والأردن.