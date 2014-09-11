الشباب والرياضة وتنشيط السياحة تنظمان معرضاً لأبناء المحافظات الحدودية سبتمبر الجاري

بدأت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، فى تنفيذ معرض لأبناء المحافظات الحدودية، والمقرر استمراره حتى يوم 15 من سبتمبر الجارى بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الشباب ـ في بيان اليوم ـ انه يتم خلال المعرض عرض منتجات الشباب اليدوية المرتبطة بالتراث البيئى، حيث يشارك فى هذا المعرض شباب من محافظات (جنوب سيناء ـ شمال سيناء ـ أسوان وحلايب وشلاتين).

وأكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن مثل هذه المعارض تسهم فى تشجيع الشباب المصرى بمختلف المحافظات على عرض منتجاتهم المتنوعة المرتبطة ببيئتهم ، والتى تعبر عن التراث الحضارى لها وثقافتها المحلية ، بالإضافة إلى دعم تلك المعارض لفتح أسواق جديدة للشباب لبيع منتجاتهم فى مراكز الشباب.

وأضاف أنه سيتم تعميم إقامة تلك المعارض فى مختلف المحافظات لنشر التراث الحضارى والثقافى لمحافظات مصر.

أ ش أ