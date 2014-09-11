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من هم الأشخاص الذين قرّرت سلمى رشيد مقاضاتهم؟

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من هم الأشخاص الذين قرّرت سلمى رشيد مقاضاتهم؟ من هم الأشخاص الذين قرّرت سلمى رشيد مقاضاتهم؟

الخميس 11-09-2014 18:35

سلمى رشيد ل "سيدتي نت" سأقاضي كل من يدعون
أنهم مدراء أعمالي

قررت الفنانة الشابة سلمى رشيد أن تلجأ إلى القضاء في حال استمر بعض الأشخاص في انتحال صفة مدراء أعمالها.
وكشفت نجمة برنامج Arab Idol في تصريح خاص لـ" سيدتي نت" أنها منزعجة بشدة من هذا "النصب" الذي يقوم به عدد من الأشخاص باسمها، حيث فوجئت في الفترة الأخيرة أن هناك، من يقوم بأخذ مواعيد ويتلقى أموالاً مقابل أن يأتي بها للغناء في الحفلات دون علمها.
وأكدت سلمى في حديثها أنها قامت بتحذير هؤلاء الأشخاص الذين تجهل هويتهم، حيث هددتهم عبر " تويتر " وفيسبوك" أنها ستقوم برفع دعوة قضائية ضدهم في حال لم يتراجعوا عن الأفعال التي يقومون بها، وطالبتهم بأن يعيدوا الأموال إلى أصحابها.
وذكرت سلمى التي تستعد للسفر في جولة فنية خليجية، أنه ليس لديها مدير أعمال في المغرب، ولم تجد إلى الآن الشخص المناسب الذي تأمنه على كل خطواتها.
و ستحل النجمة الشابة خلال الأيام المقبلة في إمارة دبي من أجل التحضير لأغنية خليجية جديدة، إرضاء لجمهورها هناك والذي يطالبها دائما بتأدية الأغاني الخليجية.
وتحرص سلمى على إرضاء كل الأذواق، والتقرب من كل الشعوب العربية، وآخر إنتاجاتها " أعيدوا لي" التي ترصد فيها تضامنها مع أطفال غزة ومدى شعورها بالحسرة على ما يعيشه الفلسطينيون من معاناة تحت الاحتلال.

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سيدتي