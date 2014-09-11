هذا هو زوج روبي...

بعد الأقاويل التي تمّ تداولها بشكل لافت، عقب ظهور الفنانة المصرية روبي في حفل زفاف شقيقتها ميريهان، وهي تضع خاتم زواج، في وقت نفت أن تكون قد تزوجت، مثلما فعلت شقيقتها، التي نفت الخبر في تصريح سابق أدلت به إلى "سيدتي نت"، إلا أنّه تمّ كشف النّقاب مؤخّراً عن هويّة العريس.

واتّضح أنّ العريس هو المخرج سامح عبد العزيز، الذي أخرج آخر مسلسلات الفنانة هيفا وهبي "حلاوة روح"، ولم يسبق أن جمعه أيّ عمل بروبي، علماً بأنّه الوحيد من الوسط الفني الذي كان حاضراً زفاف شقيقتها ميريهان.

أما السبب وراء إخفاء زواج روبي وسامح، فهو زواج الأخير. وقد تردّد أنّ زوجته الأولى لا تزال على ذمّته.

من جانبنا، حاولنا في "سيدتي نت" الاتصال بروبي وبسامح عبد العزيز، إلا أنّهما لم يجيبا على هواتفهما.