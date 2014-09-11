كلوي كردشيان تنفصل عن حبيبها وكيم سعيدة بالأمر

أكد مصدر مقرب من نجمة تلفزيون الواقع khloe kardashian أنها إنفصلت عن حبيبها مغني الراب العالمي French Montana، بعد علاقة حب إستمرت 8 أشهر.

وفقاً لصحيفة US Weekly، فإن khloe البالغة من العمر 30 عاماً والتي كانت ترافقه في كواليس حفلاته، شعرت في الفترة الأخيرة أن هذه العلاقة عبئاً عليها وتمنّت للرجوع خطوة إلى الوراء، على عكس Montana الذي أكد أنه يحبها ويعتمد عليها ويحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مقرّب من الطرفين أن Kris Jenner والدة kardashian، لم تكن موافقة على علاقتهما، خصوصاً في الأشهر القليلة الأخيرة.

أما Kim شقيقة khloe، فأعربت عن سعادتها بهذا الإنفصال، لأن المغني French حسب قولها، كان يستغل شقيقتها من أجل إكتساب الشهرة والشعبية فقط.

يشار إلى أن علاقة French Montana و khloe kardashian بدأت منذ 8 أشهر، بعد إنفصال الأخيرة عن زوجها لاعب كرة السلّة Lamar Odom، ومنذ فترة قصيرة، قالت khloe إنها تخطط للإنجاب منه وتحلم بتأسيس عائلة مثالية معه.

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