«الشباب» و«السياحة» تنظمان معرضًا للمنتجات اليدوية بالإسكندرية

بدأت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، الخميس، في تنفيذ معرض لأبناء المحافظات الحدودية، والمقرر استمراره حتى يوم 15 من سبتمبر الجاري، بمركز شباب سموحة بمحافظة الإسكندرية.

ويتم خلال المعرض عرض منتجات الشباب اليدوية المرتبطة بالتراث البيئى، حيث يشارك في هذا المعرض شباب من محافظات «جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، وحلايب وشلاتين».

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مثل هذه المعارض تسهم في تشجيع الشباب المصري بمختلف المحافظات على عرض منتجاتهم المتنوعة المرتبطة ببيئتهم، والتي تعبر عن التراث الحضاري لها وثقافتها المحلية، مؤكدًا دعم تلك المعارض لفتح أسواق جديدة للشباب لبيع منتجاتهم في مراكز الشباب.