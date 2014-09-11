"كو كرادان" أو "جزيرة الأحلام" في "تايلاند"

إذا كنتِ من عشّاق الطبيعة، وتبحثين عن قضاء عطلة مفعمة بالاسترخاء، في جزيرة نائية بعيدة عن ضجيج المدينة،

"سيدتي نت" يرافقك في جولة إلى "كو كرادان"، هذا الفردوس الاستوائي الذي يعتبر جزءاً من أرخبيل يربض في بحر "أندامان"، إلى جانب ساحل "ترانج" في جنوب شرق تايلاند.

تمتدّ "كو كرادان" على مسافة 4 كيلومترات، وتعتبر لؤلؤة استوائيّة مغطّاة بالأدغال المكسوّة بأشجار جوز الهند و"البامبو"، كما تزيّنها الشعاب المرجانيّة، التي تعجّ بالحياة البحريّة.

وتقع المنطقة تحت سلطة "متنزه تشاو ماي الوطني"، كما وأنّها غير متطوّرة، مقارنةً بجزر تايلانديّة أخرى، حيث تغطّي فقط 5 منتجعات سياحيّة.وهذه الجزيرة خالية من الطرقات والمركبات والمتاجر، وحتى القرى، وهي تمتاز برمالها البيضاء وبمياهها الزرقاء الصافية، التي تشكّل موطناً لمجموعة من الأسماك الملوّنة، التي تتمايل وسط الشعاب المرجانيّة!

يقع منتجع "كو كرادان" في الشق الشمالي من الجزيرة، ويضمّ شاطئاً خاصّاً به، كما تنتشر مجموعة من الأكواخ على رماله الناعمة.ويحظى المطعم هناك بإطلالة تخطف الأنفاس!

ويعدّ هذا المنتجع المكان المثالي لتمضية الوقت على أرجوحة محبوكة، أو قراءة كتاب، أو المشي على الشاطئ والاسترخاء.

ويقدّم المحيط فرصة توطيد علاقتك بالطبيعة، والاستمتاع بجمال بحر "أندامان".

كما يضمّ المنتجع غرفاً لجميع المسافرين، سواء كانوا بمفردهم أو ضمن مجموعات، فيختارون من بين 11 كوخاً تطلّ على الشاطئ، فضلاً عن أكواخ بطبقتين.

سينجذب محبّو الطبيعة إلى جمال هذه الجزيرة، بينما عشّاق السباحة والغوص تحت المياه، فسيجدون أنّ الشعاب المرجانيّة مكان مثاليّ لاستكشاف جمال الطبيعة تحت الماء، هذه الشعاب التي تختبئ في سفينتين حربيّتين يابانيتيّن قديمتين.

ولمحبّي المغامرة، يمكن ممارسة الركمجة خلال مواسم الكساد! ولكن، يمكن ركوب السفينة في أيّ وقت من السنة، مع إمكانيّة الوصول إلى بعض الأماكن، فقط بواسطة الإبحار.

يقدّم المنتجع أيضًا حصص طبخ، كي يتعلّم الزائرون كيفيّة طهي المأكولات والأطباق التايلانديّة الشهيرة، مثل حساء "توم يوم".

وتُعرف الجزيرة بأعراسها التي تقام تحت الماء في يوم عيد العشاق من كلّ سنة. ويُشاهد حفل عقد قران الأزواج السعداء في رداء الغوص، على عمق يصل إلى 12 متراً تحت المياه.

إن كنت تبحثين عن حلم العمر، لا تذهبي إلى أبعد من "كوكرادان!

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