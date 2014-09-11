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«همسة للآداب والفنون» يكرم سلمى الديب عن دورها بـ«السبع وصايا»

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«همسة للآداب والفنون» يكرم سلمى الديب عن دورها بـ«السبع وصايا» «همسة للآداب والفنون» يكرم سلمى الديب عن دورها بـ«السبع وصايا»

الفنانة سلمى الديب

 

قالت الفنانة سلمى الديب، إنه سيتم تكريمها فى مهرجان «همسة للأداب والفنون»، يوم 19 سبتمبر الجاري، كأحسن وجه صاعد لعام 2014 عن دورها فى مسلسل السبع وصايا.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـONA، هذا التكريم يعد شرفًا لها، معبرة عن سعادتها الكبيرة به بما حققته من نجاح بالمسلسل.

ومن ناحيه آخرى، أوضحت أن اليوم يُعرض فيلم قبل الربيع ضمن فاعليات المهرجان بالإسكندرية، متمنية أن يحظى بإعجاب الجمهور .

«فيلم قبل الربيع»، بطولة أحمد وفيق وهنا شيحا وحنان مطاوع وفريد النقراشي وعمرو ممدوح وغرام سعد ومصطفي يوسف وثراء جبيل وسلمي الديب، تاليف وإخراج  أحمدعاطف . 

 

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