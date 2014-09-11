هل يخوض مقاتلي المعارضة السورية حرب بـ”الوكالة” عن الغرب ضد داعش؟

احيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما المعارضة السورية المعتدلة، من كبوتها وإنقسام قدتها مطالبا بدعمها وتزويد مقاتليها بالسلاح وتدريبهم على القتال.

وأعلن أوباما في خطاب للأمريكيين خطته لمواجهة التنظيم الدولة بدعم المعارضة السورية مضيفا أن إحدى دول الحلفاء وافقت على خطة لاستضافة برنامج أمريكي لتدريب مقاتليها.

ويريد أوباما من الكونغرس الموافقة على 500 مليون دولار بغية تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة حتى تتصدى للمتشددين.

في حين قال هال روجرز، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب: «يمكن أن يرى البعض هذا اقتراع حرب». وأضاف أن لديه بعض التحفظات على تقديم السلاح للمعارضة الذي يمكن أن يقع في أيدي الأعداء.

كان المقاتلين في صفوف المعارضة السورية على وشك الانقراض بسبب حاجتهم للسلاح والتدريب وغياب الدعم السياسي لهم في ظل الدعم الإيراني لبشار الأسد وحلفائه.

المعارضة السورية تتشكك في الدعم الأمريكي ويري بعض قادته أنهم لن يذهبوا للقتال مع داعش ويتركوا عدوهم الأول بشار الأسد يشهد نهايتهم وإستنزاف قوتهم في قتال بعضهم البعض.

كما يخشى المقاتلين المعتدلين في سوريا أن ينظر لهم أنهم يخوضوا معارك مع الإسلاميين بالوكالة عن الغرب مما يضعف من رصيدهم ويفتت قوتهم وأكد بعض مقاتلي المعارضة أنهم سيستفتون رجال الدين حول مدى صواب قتالهم بجانب الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى مقاتلي المعارضة أنهم لن يخوضوا قتالا ضد جبهة النصرة التي تنتمي لتنظيم القاعدة الذي قاتل بجانبهم في عدد من المعارك ضد النظام السوري في الوقت الذي امتنع فيه الغرب تقديم السلاح لهم

كما لايثق مقاتلي المعارضة السورية في دول الخليج التي تخلت عنهم في حين أن بعض الأثريا بهذه الدول قدموا دعما لداعش والنصرة حتى أصبحوا أكثر قوة وتراجع نفوذ المعارضة .

وحث الائتلاف السوري المعارض الكونغرس الأميركي على الموافقة في أقرب وقت ممكن على سياسة أوباما ضد تنظيم الدولة بعدما أذن بشن هجمات جوية لأول مرة في سوريا، وقال رئيس الائتلاف هادي بحرة في بيان له إن الائتلاف “على استعداد لمشاركة المجتمع الدولي ليس فقط لهزيمة الدولة الإسلامية، لكن أيضا لتخليص الشعب السوري من طغيان نظام بشار الأسد في إشارة إلى ربط المعارضة القتال ضد داعش بقتال النظام السوري أيضا .

وتستفيد المعارضة السورية من الحلف مع واشنطن في نفى مزاعم النظام السوري أنها منظمة إرهابية وستكتسب مزيدا من الشرعية كما انها ستحصل على أسلحة امريكية متقدمة ومتطورة تخوض بها القتال ضد قوات بشار الأسد وداعش.