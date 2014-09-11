6 إبريل “الديمقراطية” تعلن تضامنها مع المضربين عن الطعام بإضراب عدد من أعضائها

أعلنت حركه شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، عن كامل تضامنها مع المضربين عن الطعام داخل، أو خارج السجون المصرية معتبرة أنه لم يعد هناك سبيل لإعلان الرغبة فى التغيير السلمى سوى الإضراب عن الطعام.

أكددت الحركة علي قرار عدد من أعضاء الحركة إعلان تضامنهم بإضرابهم الكلي عن الطعام بدأ من اليوم وحتى تحقيق مطالب أساسية وعاجله تتمثل في

> اسقاط قانون التظاهر القمعي ووقف محاكمه كل من تم القاء القبض عليهم بسببه واطلاق سراح من تم سجنهم على خلفيته الافراج الفوري عن كل من هو بعيدا او لم يثبت ادانته في اعمال عنف، والمضربين اتخذو مقر للاعتصام بمقر جبهة ثوار ب 5 شارع صبري ابو علم – بجوار محطه مترو محمد نجيب.

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