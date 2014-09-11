السيسى يطمئن على كلية الطب الجديد بالسويس من رئيس الجامعة

كشف الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدي اهتمامه بكلية الطب الجديدة بالسويس والمجمع الطبي الذى سيتم انشائه لها والذى سيكون تابع للجامعة ، موضحا أن الرئيس قام بسؤاله على هامش لقائه اليوم برؤساء الجامعات عن الوضع بالكلية الجديدة والجامعة بشكل عام.

وأضاف رئيس الجامعة فى تصريحات صحفية أنه طمئن الرئيس على الوضع بجامعة السويس وأن هناء تطوير ستشهده الجامعة بالسويس وسيناء ، موضحا أن الرئيس دعي له بالتوفيق وأنه بجواره لحل اى معوقات تواجه الجامعة ، مؤكدا على اهتمامه البالغ بالتعليم وتطوير المنظومة الجامعة للتواكب مع التطور العلمي العالي وتأهيل الطالب المصري لسوق العمل.

وتابع رئيس الجامعة انهم على أتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد وانتهاء كافة الاستعدادات من جداول دراسية وتجهيزات للقاعات بكافة الكليات.