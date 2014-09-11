أمن المنيا يضبط أحد المتورطين في اقتحام وسرقة متحف ملوي

تمكن ضباط وحدة مباحث بندر ملوي بقيادة الرائد محمد الموجي من ضبط احد المتورطين في اقتحام وسرقة متحف ملوي في أحداث الشغب التي قام بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالمنيا في 14 اغسطس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

تلقي اللواء اسامة متولي مدير امن المنيا اخطارا من اللواء هشام نصر مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتمكن الرائد محمد الموجي رئيس مباحث بندر ملوي ومعاوني المباحث النقيب زياد ربيع والنقيب ممد فؤاد من ضبط معتوق كسبان عبد النعيم 24 سنة والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 2059 اقتحام وسرقة متحف ملوي .