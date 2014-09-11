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وزير التخطيط يؤكد الدور الحيوي لشباب رجال الأعمال

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وزير التخطيط يؤكد الدور الحيوي لشباب رجال الأعمال وزير التخطيط يؤكد الدور الحيوي لشباب رجال الأعمال

أشرف العربي

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدور الحيوي لشباب رجال الأعمال للمساهمة في إحداث نقلة نوعية بالهيكل الاقتصادي ونمو الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة للشباب تسهم في تقليل معدلات الفقر والوصول إلى العدالة الاجتماعية المنشودة.

جاء ذلك خلال لقاء العربي ، اليوم الخميس ، بوفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال ضم كلاً من المهندسة غادة درويش، نائب رئيس الجمعية، وأحمد مشهور الأمين العام للجمعية، وأحمد طيرة، أمين الصندوق، وأحمد صبح، ومحمد نادر السيد، ومنير الجزايرلي، أعضاء مجلس الإدارة، بمقر الوزارة.

وشدد العربى على الدور المهم الذي يلعبه مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في دعم عملية التنمية المستدامة التي تشهدها .

وأعرب العربي عن تفاؤله بالمرحلة القادمة .. وطالب وفد شباب الأعمال بالمشاركة القوية في إعداد استراتيجية 2030 وجميع الأعمال والمشروعات التى تعكف الوزارة على إعدادها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بدعمهم في أجندة أعمالهم الوطنية .

من جهته .. عرض وفد الأعمال أجندة الأعمال الوطنية للجمعية التي تضم عدة مبادرات ومشروعات في مختلف القطاعات.

وتطرقت المهندسة غادة درويش لمبادرة مكافحة الفساد بالاشتراك مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وقيام الجمعية بتنظيم عدد من حلقات النقاش وورش العمل في قطاعات اقتصادية مختلفة لتحديد المشاكل والمقترحات للتغلب على الفساد، بالإضافة إلى مبادرة “Key “التي تهدف إلى تنمية الشباب في مصر وتعمل على تخطي الفجوة بين مهارات الطالب ومتطلبات سوق العمل وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية لطلاب الجامعات الحكومية لتعزيز قدراتهم التقنية والمهارات التفاعلية اللازمة لسوق العمل.

أ ش أ

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