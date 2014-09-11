بينتو يترك تدريب البرتغال بعد السقوط أمام البانيا

لشبونة،(إفي): أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم أن مدرب المنتخب الأول باولو بينتو لن يواصل مهمته بعد الاتفاق على إنهاء الارتباط بينهما.

يأتي القرار "المشترك" عقب الخسارة المهينة للبرتغال على أرضها امام البانيا 0-1 الأحد الماضي في مستهل مشوار تصفيات يورو 2016 بفرنسا.

وتولى بينتو (45 عاما) منصب المدير الفني للبرتغال في 2010 خلفا لكارلوس كيروش، ووصل الى نصف نهائي يورو 2012 لكنه خسر بركلات الترجيح امام إسبانيا البطلة.

وفي عهد بينتو ودعت البرتغال مونديال البرازيل هذا العام من الدور الأول بعد أداء مخيب (فوز على غانا 2-1 وتعادل مع الولايات المتحدة 2-2 وخسارة امام ألمانيا 0-4).

وتزايدت المطالبات بإقالة بينتو بعد كأس العالم، لكن هزيمة ألبانيا دقت المسمار الأخير في نعشه بعدما كان يعتزم الاستمرار حتى أمم أوروبا.

وشكر الاتحاد البرتغالي بينتو في بيان الوداع على الفترة التي قضاها في تدريب "برازيل أوروبا".