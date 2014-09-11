رسميا .. كورتوا يوقع خمسة مواسم جدد مع تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تجديد تعاقد حارس مرماه ثيبوا كورتوا لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم الجاري.

وضم تشيلسي الحارس البلجيكي من جينك في 2011 قبل أن تتم إعارته إلى أتليتكو مدريد ويعود في الصيف الجاري عقب انتهاء المدة.

وجاء الإعلان عبر موقع النادي الرسمي بتجديد التعاقد للحارس الذي أبدى سعادة بالغة بهذه الخطوة.

وقال كورتوا: "أنا سعيد للغاية بتجديد تعاقدي مع تشيلسي لمدة خمسة سنوات، الآن أصبحت مستقرا هذه المدة ولا عليّ سوى التركيز مع الفريق".

كورتوا - 22 عاما - بدأ مباريات تشيلسي الثلاثة بشكل أساسي حتى الآن في الدوري الإنجليزي، ويجلس بتر تشك على مقاعد البدلاء.