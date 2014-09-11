تقدم الطاهية إيناس عاهد خصيصا لمطبخ سيدتي.نت وصفة حلو السميد بالقشطة والشوكولاتة، طبق مبتكر ومميز جرّبيه

المقادير:

للطبقة الأولى:

1 كوب حليب بودرة محمص على النار

1 كوب سميد خشن محمص عالنار

علبة قشطة 170 غم



الطبقة الثانية

كوب ونصف حليب سائل

باكيت كريم كراميل

1معلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

1/4 كوب شوكولاتة مذوبة

طريقة التحضير:

1. نخلط السميد والحليب والقشطة معا وتوضع بصينية صغيره مدهونة زيت

2. نضع مقادير الطبقه الثانية على النار باستثناء الشوكلاتة

3. عندما تغلي نضيف الشوكلاتة المذابة وتوضع فورا على الطبقة الأولى وتترك لتجمد ثم توضع بالثلاجه وتقطع قبل التقديم

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