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الأرز الصيني بالدجاج الشهي

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الأرز الصيني بالدجاج الشهي الأرز الصيني بالدجاج الشهي

الخميس 11-09-2014 12:39

وصفة الأرز الصيني بالدجاج وصفة شهية جدا تجملين بها مائدتك وترضين بها ضيوفك 

الوصفة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

 

المقادير :


4 صدور دجاج بدون عظم وجلد مقطع مكعبات

 3 ملعقة كبيرة صويا صوص

 1 ملعقة كبيرة صلصة المحار
2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبروش

 1 معلقة كبيرة سكر
2 معلقة كبيرة زيت سمسم

 1 1/2 ملعقة كبيرة نشا

3 جزرات مقطعه شرائح مسلوقه

 4 عود بصل أخضر 

 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

5 سن ثوم مهروس

 3 كوب أرز حبة طويلة

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود 
1/2 كوب عصير تفاح

1 معلقة كبيرة خل أبيض

للتزيين:

3 ملعقة كبيرة كاجو محمص

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

 

طريقة التحضير:
1. ننقع الدجاج بعصير التفاح ومعلقة من الخل الأبيض و2 ملاعق صويا صوص وفلفل أسود لمدة ساعة


2.   نصفي الدجاج  ونقلبه مع النشا ثم يقلى بقليل من زيت السمسم والزيت النباتي  نتركه على النار ليستوي نصف استواء

3. نضيف 3 سن ثوم مهروس و1/2 ملعقة من الزنجبيل المفروم ومعلقة كبيرة من صلصة المحار ومعلقة صويا صوص ومعلقة السكر وتقلب معا لدقيقتين فقط .


4. نسلق الأرز ثم نضعه جانبا

5.  نقلب الجزر مع 2 سن ثوم وقليل من الزنجبيل ثم نضيف الأرز المسلوق و نضيف معلقة من الصويا صوص وصلصة المحار ثم يوضع بطبق  التقديم

6. نضيف الدجاج المحمر سابقا على الأرز و نزين الطبق بالكاجو والبصل الأخضر والسمسم المحمص ويقدم.

 

 

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