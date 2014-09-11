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إحالة نائب محافظ مصرف ليبيا إلى التحقيق لتحويله 80 مليون دينار إلى حساب مجلس النواب

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إحالة نائب محافظ مصرف ليبيا إلى التحقيق لتحويله 80 مليون دينار إلى حساب مجلس النواب إحالة نائب محافظ مصرف ليبيا إلى التحقيق لتحويله 80 مليون دينار إلى حساب مجلس النواب

نائب محافظ المصرف، علي الحبري

أكد مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي إحالة نائب محافظ المصرف، علي الحبري إلى الإدارة القانونية، على خلفية إصدار الأخير قرار يقضي بتحويل مبلغ 80 مليون دينار ليبي من حساب المؤتمر الوطني العام “المنتهية ولايته” إلى حساب مجلس النواب دون موافقة المحافظ .

وقال المصدر – في تصريحات اليوم الخميس – إن إحالة الحبري إلى التحقيق جاءت فور اجتماع عقده محافظ المصرف الصديق الكبير عقب عودته من خارج البلاد مع عددٍ من مدراء إدارات المصرف بطرابلس .

وأضاف المصدر أن التحقيق شمل أيضا عددا من الموظفين الآخرين الذين لهم علاقة بتحويل المبلغ المشار إليه ، دون أن يحدد مناصبهم .

أ ش أ

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